台中25萬盞路燈要換LED燈 估年減8萬輛汽車碳排放

台中市區下月起更換25萬盞LED節能路燈（圖）。（建設局提供）

2025/03/21 16:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市將於4月啟動LED節能路燈換裝工程，預計到明年底前，陸續汰換10萬8千盞鈉光燈及15萬盞舊式LED燈，台中市副市長黃國榮上午主持LED節能路燈換裝啟動儀式，市府建設局長陳大田在場表示，此次計畫將汰換鈉光燈及舊式LED燈，預計每年可節省8000萬度電，而施工單位估計，減少3.95萬公噸碳排，相當於8萬輛汽車一年碳排量。

台中市LED節能路燈換裝啟動儀式今天在惠中樓中庭舉辦，台達電子總經理江文興、遠傳電信副總曾詩淵到場說明換裝計畫，民進黨台中市議員陳雅惠、台電台中區營業處長顏錦義及市府民政局長吳世瑋、運動局長游志祥等上百人到場，黃國榮宣布啟動「節能路燈換裝暨維護PFI（民間融資提案）計畫」，將從4月起至年底更替全數傳統燈具，明年再把過保固的LED燈換完。

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陳大田強調，市區現有路燈數量26萬8千盞，此次計畫將汰換約10.8萬盞鈉光燈及15萬盞舊式LED燈，預計完成更新後，每年可節省8000萬度電，並減少3.95萬公噸碳排放。

施工單位認為，路燈維護數量超過26萬盞，涵蓋原台中縣及市區，堪稱全台換路燈規模最大工程，而遠傳電信估計，每年減少碳排放量，「相當於8萬輛汽車一年碳排量」。

建設局表示，LED節能路燈更新後，故障報修復時間從3天縮短至1天內，民眾舉報修復，除了1999市民專線外，也新增免付費專線0809-085-119及區里通報群組，資訊將統一匯入路燈維護管理系統。

台中市府宣布啟動LED節能路燈換裝工程。（記者黃旭磊攝）

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