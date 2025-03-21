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    遊台東住宿抽油電車 「台東一遊未盡」祭大獎

    台東縣府推出住宿抽獎活動，最大獎是接近百萬的油電車。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府推出住宿抽獎活動，最大獎是接近百萬的油電車。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/21 15:20

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府推出「台東一遊未盡」獎勵措施，並於21日舉辦記者會，饒慶鈴說明自4月1日起的各種獎勵旅遊計畫方案，不論是自由行或團體旅遊遊客，只要持入住證明或住宿發票、收據，至6月30日止上傳至「台東一遊未盡」官網將取得抽獎資格，4月11日至7月4日每週五線上抽獎，最大獎TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電車，還有iPhone 16、台東住宿劵、熱氣球自由飛票劵等好禮。

    饒慶鈴表示，觀光產業是台東經濟發展的重要引擎，為彰顯縣府對振興國內旅遊市場的決心與行動，推出「台東一遊未盡」一系列獎勵方案，涵蓋所有來台東旅遊的遊客，不論自由行或是團體旅遊均獲得相對獎勵及多項抽獎機會，努力透過更多創新政策提升民眾的旅行體驗，推動台東整體觀光產業持續發展。

    縣府團隊不僅深耕國內市場，更持續拓展海外客源，先前已於越南、泰國辦理推介會，並開拓更多國際新航線，此次「台東一遊未盡」活動就是要讓全世界看到台東的美。除了4月起週週抽大獎，7月1日至8月31日只要在活動官網上傳在台東遊玩照片，也將在9月5日抽出6名旅客獲得AirPods 4，抽獎結果將於活動官網公布。縣府誠摯邀請大家來台東探索不一樣的旅行方式，一起發現「台東一遊未盡」的美好時光，請持續關注活動官網（https://tttravel.tw）。

    台東縣府推出住宿抽獎活動，最大獎是接近百萬的油電車。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府推出住宿抽獎活動，最大獎是接近百萬的油電車。（記者劉人瑋攝）

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