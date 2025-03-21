潭子區潭富路瓶頸窄巷汽機車爭道 拓寬工程預計年底完工

潭富路二段160巷因道路狹窄，汽機車爭道。（記者張軒哲攝）

2025/03/21 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1輛車通行，且無人行空間，險象環生。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今日邀集相關單位現勘，她表示，該巷道通往潭雅神綠園道，且社區住宅、大小型工廠聚集，經協調農水署同意外推溝渠護欄，將巷道拓寬至5.8米，工程由台中市養工處施作，總經費約400萬元，預計年底完工。

潭子區大豐里潭富路二段160巷部分路段寬度僅約3.3公尺，兩側居民進出受限，行車會車困難，且無人行空間。因鄰近潭雅神綠園道，附近有工廠，常有行人與自行車與大車爭道。潭子區長劉汶軒說，當地住宅與中小型工廠密集，因巷道狹窄，防撞桿頻遭大型貨車撞毀，

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對此，楊瓊瓔服務處執行長洪柳益建議，將既有四尺八分圳的護欄打除，並在其上方增設懸臂板，將巷道路面往溝渠上方拓寬，提供雙向能夠會車的行車空間。透過懸臂板拓寬道路，不僅改善通行，也可確保灌溉溝渠暢通。

台中市養工處山線工程隊長蔡榮峯說明，潭富路二段160巷拓寬工程全長約100公尺，以懸臂工法，將護欄外推約1.5公尺，並加蓋側溝，巷道可拓寬至5.8至6米，總經費概估約400萬元，目前正進行規劃設計，預計6月動工、年底前完工。

市議員賴朝國服務處主任劉京益則提醒，施工期間機具將占用路面，勢必影響交通，期盼做好交通疏導措施。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，潭富路二段160巷瓶頸路段，對當地居民及工廠的日常通勤、物流運輸或緊急救護，都造成不便。拓寬工程能夠加速推動，不僅有助提升行車安全，更讓當地居民的日常通行更加便利安全。

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