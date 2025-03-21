為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潭子區潭富路瓶頸窄巷汽機車爭道 拓寬工程預計年底完工

    潭富路二段160巷因道路狹窄，汽機車爭道。（記者張軒哲攝）

    潭富路二段160巷因道路狹窄，汽機車爭道。（記者張軒哲攝）

    2025/03/21 14:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1輛車通行，且無人行空間，險象環生。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今日邀集相關單位現勘，她表示，該巷道通往潭雅神綠園道，且社區住宅、大小型工廠聚集，經協調農水署同意外推溝渠護欄，將巷道拓寬至5.8米，工程由台中市養工處施作，總經費約400萬元，預計年底完工。

    潭子區大豐里潭富路二段160巷部分路段寬度僅約3.3公尺，兩側居民進出受限，行車會車困難，且無人行空間。因鄰近潭雅神綠園道，附近有工廠，常有行人與自行車與大車爭道。潭子區長劉汶軒說，當地住宅與中小型工廠密集，因巷道狹窄，防撞桿頻遭大型貨車撞毀，

    對此，楊瓊瓔服務處執行長洪柳益建議，將既有四尺八分圳的護欄打除，並在其上方增設懸臂板，將巷道路面往溝渠上方拓寬，提供雙向能夠會車的行車空間。透過懸臂板拓寬道路，不僅改善通行，也可確保灌溉溝渠暢通。

    台中市養工處山線工程隊長蔡榮峯說明，潭富路二段160巷拓寬工程全長約100公尺，以懸臂工法，將護欄外推約1.5公尺，並加蓋側溝，巷道可拓寬至5.8至6米，總經費概估約400萬元，目前正進行規劃設計，預計6月動工、年底前完工。

    市議員賴朝國服務處主任劉京益則提醒，施工期間機具將占用路面，勢必影響交通，期盼做好交通疏導措施。

    楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，潭富路二段160巷瓶頸路段，對當地居民及工廠的日常通勤、物流運輸或緊急救護，都造成不便。拓寬工程能夠加速推動，不僅有助提升行車安全，更讓當地居民的日常通行更加便利安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播