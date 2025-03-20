五星級「麥寮社教園區」已破萬人造訪 公所推「驅蚊計畫」招募志工

麥寮社教園區1月底正式啟用，已突破萬人造訪。 （記者李文德攝）

2025/03/20 17:31

〔記者李文德／雲林報導〕占地8公頃的「麥寮社教園區」今年1月底啟用，已吸引上萬民眾造訪。為了活絡館舍，麥寮鄉公所規劃「驅蚊計畫」，招募300名志工，服務滿4小時可折抵1小時園區付費使用場地。鄉長許忠富說，計畫3月22日起跑，歡迎有意者報名。

麥寮社教園區由台塑企業回饋地方，斥資近4億元打造，分為生活美學館、智慧圖書館，2018年動土，2022年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，被譏為「蚊子館」。去年公所再重新打造，今年1月底啟已突破萬人造訪。

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麥寮鄉公所說，園區圖書館屬於免費使用空間，生活美學館則有中小型會議廳、多功能教室等付費場地借用，迄今為止超過15場次借用，每月借用次數增加。

許忠富說，園區內共有35名同仁維護管理，尚屬服務量能不足，急需志工協助，加上為了將園區不淪為蚊子館，也能讓鄉民多使用此場地便啟動招募志工「驅蚊計畫」。

許忠富說，招募閱覽、推廣、活動3大組共300名志工，每位志工服務時數將登錄於鄉公所專有志工銀行，每4小時服務時數可以換取1小時場地使用，另外，持麥寮長庚醫院、麥寮衛生所志工服務時數也可抵換，也可多人共同折抵。

許忠富說，盼藉此能讓鄉民不用花錢也能享受到公用場所空間，也讓社教園區生活美學館更「熱鬧」，達兩全其美的成效。而鄉公所志工招募將於22日起開跑，線上、實體皆能報名，歡迎有意願鄉民可報名。

麥寮鄉公所啟動「驅蚊計畫」，招募300名志工，以服務時數折抵場地使用時數。（記者李文德攝）

麥寮社教園區生活美學館設有多處公用付費場地。（記者李文德攝）

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