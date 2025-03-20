南投補助宮廟設環保金爐及電子禮炮車 維護空氣品質

南投縣長許淑華（左4）等人，20日到竹山鎮靈德廟宣導縣府補助各宮廟設置環保金爐計畫。（記者張協昇攝）

2025/03/20 16:57

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮、埔里鎮及南投市3處空氣品質監測站，整體空氣品質指標（AQI）經常呈現橘色、甚至紅色警示，南投縣環保局為避免焚燒紙錢及燃放鞭炮，造成空污等問題，去年起補助縣內各宮廟設置環保金爐及電子禮炮車，今（20日）即在竹山鎮靈德廟舉辦辦宣傳說明會，籲請各寺廟能踴躍申請裝設，讓南投的空氣品質變得更好。

南投縣政府近幾年積極推動環保祭祀，透過以米代金、以功代金及以花代香等方式來節能減碳，去年並推出「南投縣寺廟設置空氣污染減量措施補助計畫」，補助縣內各宮廟設置環保金爐及電子禮炮車，已有5家宮廟獲補助設置環保金爐，另補助29家宮廟設置電子禮炮車。縣府今年度配合低碳寺廟認證制度，再度編列近4萬元經費辦理。

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縣長許淑華昨帶領縣府環保局長李易書等人到裝設環保金爐的竹山鎮靈德廟宣導，李易書除針對環保金爐計畫補助內容及環保金爐設備原理作說明介紹，也在現場示範燒紙錢，實地觀察設置後的金爐煙塵排放與處理效率，另也當場示範禮炮車的音量效果。

李易書指出，目前環保金爐不但外型美觀，在構造上多了水洗、袋式集塵或靜電集塵等空污防制設施，能讓燃燒金紙所產生的煙霧經過處理排放，將污染物降至最低；而電子禮炮車，則是透過瓦斯點火加壓產生爆炸聲，大大降低燃放鞭炮所產生的污染及垃圾。今年各宮廟申請新設環保金爐或加裝金爐空氣污染防制設備，將可獲得總購置費用49%補助金額，上限為60萬元；電子禮炮車也是補助購置費用的49%，上限4萬元。

許淑華表示，傳統習俗中，拜拜就一定會燒金紙、放鞭炮，代表對神明及祖先的尊重，但是燒金紙及放鞭炮會產生空氣污染物，造成身體危害及環境污染，所幸在大家的努力與改善下，這幾年縣內各宮廟團體都能配合政府政策，積極的推動環保寺廟，從減少燃燒金紙與燃放鞭炮、以米代金等方式達到節能減碳、改善空氣品質等目的。

竹山鎮靈德廟人員示範如何使用環保電子禮炮車。（記者張協昇攝）

南投竹山鎮靈德廟人員示範如何使用電子禮炮車，縣長許淑華等人摀住耳朵。（南投縣政府提供）

南投縣政府補助各宮廟設置電子禮炮車，減少燃放鞭炮造成的空污及垃圾問題。（記者張協昇攝）

南投政府補助宮廟設環保金爐，盼減少焚燒紙錢造成空氣污染。（記者張協昇攝）

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