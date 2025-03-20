南港LaLaport開幕上百人排隊 中午2度誤響火災警報

LaLaport南港20日開幕，上百人排隊進館。（記者林承鴻攝）

2025/03/20 18:12

首次上稿 16:49

更新時間 18:12

〔記者林承鴻／台北報導〕北市南港LaLaport今（20）日開幕，上百人在外排隊等候進場，更有不少民眾遠從外縣市前來。首日下午周邊交通狀況順暢，大部分民眾均搭乘捷運前往，因應開幕，捷運南港展覽館站新增大量標示，並加派人力引導，交通局則表示會持續觀察交通流量，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸。

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12點30分商場準時開放民眾進場，有人遠從瑞芳及台中而來，就是衝著哈利波特周邊專賣店，開幕不到10分鐘抽到的整理券就已是晚上6點的時段，也有民眾搭高鐵從板橋來搶開幕第一波進場，他說今天是單純來看看有哪些品牌跟優惠，之後為了方便可能還是會騎車過來。

另外有民眾從市區開車前往，他表示剛好順路開車，周邊交通狀況都還算正常。LaLaport南港與周邊設有連通空橋，目前僅通往內湖機廠空橋完工開放使用，通往中信金融園區空橋則預計今年8月完工。另外，開幕半小時內，商場在12點38分跟51分時響起火災警報，據了解是因為誤觸警報，並無發生事故。

LaLaport南港地處捷運南港展覽館、南港軟體園區站旁，可搭乘板南線或文湖線抵達，距離三鐵共構的南港車站也只有1站距離。台北捷運公司表示，因應車站增加的旅客安排人力疏導，南港展覽館站總計加派5名支援人力，並新增指標引導民眾前往商場。

台北市交通局交通治理科科長林育生表示，因大部分民眾都是搭乘捷運前來，因此周邊道路交通狀況都還算順暢，停車場使用率也不到50%，交通狀況比預期更好，會持續觀察。

林育生說，三井有成立應變中心，交通局相關單位、南港分局及交大都有派人進駐，此外各單位和台北市交控中心也與新北市警察局和新北交控中心設有聯絡群組，持續監控車流。針對人行動線，有針對周邊號誌綠燈時間微調，另有用一些阻隔設施，會持續觀察人車狀況，調整設施及人員管制措施。

LaLaport南港20日開幕，上百人排隊進館。（記者林承鴻攝）

LaLaport南港20日開幕，人潮眾多。（記者林承鴻攝）

LaLaport南港20日開幕，商場設有自行車停車場。（記者林承鴻攝）

LaLaport南港20日開幕，捷運南港展覽館站新增指標引導。（記者林承鴻攝）

LaLaport南港20日開幕，過斑馬線行人眾多。（記者林承鴻攝）

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