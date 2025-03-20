國軍借林口國中演練引家長恐慌 教育局：校方應事先加強溝通

圖為國軍借用林口國中校地範圍示意圖。（新北市教育局提供）

2025/03/20 13:20

〔記者黃子暘／新北報導〕國軍舉行「立即備戰操演」，海軍陸戰隊66旅昨（19）日借用林口國中演練，軍人進入校園意外引起部分不知情家長驚慌。新北市教育局說明，海軍陸戰隊66旅基於不影響校內教學為原則借用場地，已獲校方同意，針對引起部分家長緊張一事，教育局要求學校如再辦理類似大型借用場地事宜，應事先向家長會充分溝通，並善加宣導，以免造成誤解。

教育局說，經查學校於海軍陸戰隊陸戰66旅正式行文後，基於不影響校內正常教學原則，同意校園部分區域提供辦理演練，在借用之前已經與校方2次會勘，確認演練區域與教學區分隔，不影響師生教學活動；校方確認借用後，已通知相關教師當日軍方演練狀況，並提醒如學生有疑問時適時說明，以降低因陌生人員進入校園產生的疑慮。

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教育局表示，針對部分家長目睹部隊進入校園而緊張，教育局要求學校如要再辦理類似大型借用場地事宜，應事先向家長會充分溝通，並善加宣導，以免造成誤解；若有外單位借用校園場地，應先評估對師生安全及教學的影響必要性，並強化借用前公開說明與溝通機制。

事實上，昨日聲稱為該校家長會長的網友也在地方社群發文說明，林口國中19到20日校內軍事演練，勿恐慌誤會，也請勿隨意上傳照片和造成學校軍方的困擾。

海軍陸戰隊66旅昨（19）日借用林口國中演練，新北教育局要求學校如再辦理類似大型借用場地事宜，應事先向家長會充分溝通。（資料照）

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