台鐵再推支線柴油客車郵輪行程，從台北經猴硐、十分站。（圖由台鐵公司提供）

2025/03/20 13:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（20日）宣布，繼內灣竹東踩線團後，3月27日再度推出特色支線柴油客車郵輪行程「柴客暖心鐵道記憶之旅」。從台北站出發，停靠猴硐站和平溪線十分站。

台鐵公司表示，郵輪列車從台北站出發，停靠猴硐及平溪線十分站，民眾不必轉乘即可抵達十分，這是一場文化探索之旅，讓旅客在搭乘台鐵火車的過程中，除欣賞沿途美麗風景外，更可深入探索臺灣特方特色文化與歷史。

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台鐵公司表示，為體現企業社會責任、關懷長者，台鐵公司特別邀請板橋榮譽國民之家長者共同參與，重溫鐵道旅遊的美好記憶，並特別規劃敬老票，讓長者也能輕鬆參與這段充滿回憶與情感的旅程。活動全票450元，年滿65歲以上長者可購買敬老票350元，含排骨便當1個。

台鐵公司表示，以「貓村」聞名的猴硐站，旅客可以在此與可愛的貓咪親密接觸，並深入了解當地的黑金歷史，回顧台灣早期的礦業發展；十分站則是台灣傳統放天燈的熱點，旅客不僅能夠放天燈，還可以在充滿懷舊氛圍的十分老街中漫遊，品味在地小吃與手工藝品。

台鐵公司表示，藉此行程希望透過文化交流與地方創生的理念，推動當地經濟發展，並持續推出更多具在地特色的行程，與地方共同創造繁榮。

活動車票將在3月22日到25日，每日上午8時至下午9時於台北車站14號窗口販售，數量有限，售完為止。

台鐵再推支線柴油客車郵輪行程，從台北經猴硐、十分站。（圖由台鐵公司提供）

台鐵再推支線柴油客車郵輪行程，從台北經猴硐、十分站。（圖由台鐵公司提供）

台鐵再推支線柴油客車郵輪行程，從台北經猴硐、十分站。（圖由台鐵公司提供）

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