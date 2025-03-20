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    拉近與旗后燈塔距離 高市新闢人行步道縮短為350公尺

    旗后燈塔（高雄燈塔）位於高雄港區制高點，有絕佳的視野。（圖由觀光局提供）

    旗后燈塔（高雄燈塔）位於高雄港區制高點，有絕佳的視野。（圖由觀光局提供）

    2025/03/20 09:53

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗后燈塔現有參訪動線冗長且複雜，為拉近民眾與燈塔的距離，市府將新闢人行步道，把原來950公尺長路線縮短為350公尺，未來探訪燈塔更方便。

    旗后燈塔（高雄燈塔、旗津燈塔）位於旗津旗後山山頂，始建於西元1883年，百年來看顧著船舶航行往返的安全。1987年核定為市定古蹟，1992年起開放民眾參觀，吸引許多遊客造訪，2022年園區整建重啟後，成為全國首座夜間開放燈塔。

    高雄市工務局表示，旗后燈塔園區為熱門景點之一，觀光人數多，遊客多乘船到旗津，再從輪渡站前往旗后燈塔，現有參訪動線冗長且複雜，較不利於嬰兒推車、輔具需求等使用族群通行。

    為提升遊客前往旗后燈塔的便利性，高市觀光局與工務局道工處合作，經協調港務公司，利用既有旗津燈塔停車場新闢人行步道，銜接海岸路人行道及旗後山登山步道，將原來950公尺長路線縮短為350公尺，工程已於今年3月中進場施做，未來民眾探訪燈塔更方便。

    道工處說明，工程同時更新海岸路人行步道欄杆、整理路側告示牌，拆除安檢所庫房與圍欄等，以提升視覺通透性，強化海景的視野效果；後續將再進行海岸路景觀美化，以街區彩繪營造海灣風情的特色氛圍。

    為拉近與旗后燈塔的距離，工務局將新闢人行步道，圖為完工模擬圖。（圖由工務局提供）

    為拉近與旗后燈塔的距離，工務局將新闢人行步道，圖為完工模擬圖。（圖由工務局提供）

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