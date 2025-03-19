房屋稅新制將上路 屏東3.8萬人有2棟房屋 遷籍期限倒數3天

房屋稅新制要實施了，有2棟房屋者，要把握遷戶籍最後期限。（記者葉永騫攝）

2025/03/19 18:23

〔記者葉永騫／屏東報導〕房屋稅2.0新制實施計算日進入最後倒數，在24日前如果有2棟房屋以上，沒有符合新制自住的相關規定，就會被課較重的稅，金額從數千元到數萬元不等，屏東縣有3萬8千人擁有2棟以上的房屋，屏東縣政府財稅局長程俊表示，都已寄發通知給當事人，要求快辦理，因此最近各戶政事務所都是大排長龍，趕著最後幾天趕快辦理戶籍遷移。

程俊表示，政府實施新房屋稅2.0，從去年7月1日正式實施，凡是單一自住減稅，房屋稅率從1.2%調降至1%；非自住房屋稅率從1.5％～3.6％，調升為2％～4.8％，在今年5月1日起開始課稅，新制規定自住的房屋必須本人、配偶或直系親屬戶籍登記在內，簡單的說，全家如果只有一棟房屋，今年就會調降房屋稅0.2%，如果有二棟以上的房屋，就要注意戶籍有沒有設在所屬的房屋內，沒有就被認定為非自用，依開徵日計算，今年3月24日前未依規定在戶籍內，就依非自住來課稅，如果房屋建物現值是100萬元，單一自住的稅額為1萬元，自住為1萬2000元，非自住就變成2萬元起，最高到4萬8000元，相差的金額相當大，屏東縣有3萬8000人擁有2間以上的房屋，一定要把握最後3天（3/20、3/21、3/24）的辦理時間，趕快到戶政務所依規定辦理戶籍歸戶。

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屏東市戶政事務所主任許開榮說，從房屋稅新制開始實施後，辦理遷戶口的人潮不斷，每天幾乎都增加約100人來辦理，讓戶政人員都忙的不可開交。

房屋稅新制要實施了，許多有二棟房子的人趕在最後期限內到戶政單位辦理遷戶籍。（記者葉永騫攝）

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