阿里山樂野供水量4年增近12萬噸 將設2萬噸原水蓄水池

立委陳冠廷（左二）與經濟部水利署等單位現勘樂野地區原水蓄水池預定地。（陳冠廷服務處提供）

2025/03/19 18:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉樂野地區位於賞櫻及奮起湖景點樞紐位置，用水需求逐年增加，台灣自來水公司供水量4年增加近12萬噸，立委陳冠廷日前邀集經濟部水利署等單位現勘，商討將在樂野頂湖步道旁興建2萬噸原水蓄水池，解決當地水資源短缺問題。

陳冠廷3月18日會同經濟部水利署、交通部觀光署、林業及自然保育署、嘉義縣政府、阿里山鄉公所、台灣自來水公司等單位，到樂野系統原水蓄水池預定地現勘。

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據自來水公司統計，樂野系統供水量自2019年19萬8273噸，至2023年增加至31萬7650噸，4年增加近12萬噸，日平均增加331噸，該地區用水需求持續攀升。

自來水公司第五區管理處副處長蕭博元表示，現有樂野淨水廠每日供應約800到1000噸水，樂野地區近年因地方產業發展，供水需求增加，地方爭取興建原水蓄水池，主要是因應每年中秋節後到隔年4月的枯水期，尤其枯水期降雨減少，山區水源就容易不足；未來蓄水池興建，將為阿里山鄉樂野、番路鄉公田及公興、竹崎鄉中和等地區供應用水。

陳冠廷表示，這座蓄水池除了供應阿里山樂野地區現有住戶一般民生用水，將為阿里山地區超過2家飯店、50家民宿、17家露營區及當地居民提供穩定水源，且如果發生森林大火，直升機可就近前往蓄水池載水救火，提高救災效率。

陳冠廷說，蓄水池預定地為林業及自然保育署國有地，總興建經費1億7千萬元，經跨部會討論，初步達成由自來水公司、經濟部水利署、交通部觀光署、農業部林業署、嘉義縣政府共同分攤的共識，後續將再研議具體分擔方案，預計2026年開工，2028年底完工蓄水。

立委陳冠廷（左三）邀集經濟部水利署、台灣自來水公司等單位，商討興建樂野系統原水蓄水池，解決當地用水問題。（陳冠廷服務處提供）

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