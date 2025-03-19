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    台鐵董事長杜微3/21退休 交通部次長伍勝園暫代、馮輝昇續任總經理

    台鐵公司董事長杜微（見圖）日前因年滿65歲申請退休，經行政院同意延長任期到明天（20日），後天（21日）起，由交通部政務次長伍勝園暫時代理董事長。（資料照）

    台鐵公司董事長杜微（見圖）日前因年滿65歲申請退休，經行政院同意延長任期到明天（20日），後天（21日）起，由交通部政務次長伍勝園暫時代理董事長。（資料照）

    2025/03/19 15:04

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事長杜微日前因年滿65歲申請退休，經行政院同意延長任期到明天（20日），後天（21日）起，由交通部政務次長伍勝園暫時代理董事長，總經理仍由馮輝昇續任。

    交通部今天公布，行政院同意杜微延長任期到今年3月20日，並自21日起由交通部政務次長伍勝園代理所遺董事長職務；總經理職務，由現任總經理馮輝昇續任。

    台鐵公司現任董事長杜微自2021年4月27日任職原交通部台灣鐵路管理局局長，並自去年1月1日台鐵公司化起，擔任台鐵公司董事長至今。交通部表示，杜微在任職期間多次於天災來臨時，率領同仁搶修路段，維護行車便利與安全，貢獻良多。

    杜微在3月11日屆滿65歲，他考量生涯規劃，經行政院同意延長任期到3月20日，並為應台鐵公司業務需要，自同年月21日起由交通部政務次長伍勝園代理所遺董事長職務；總經理職務，由現任總經理馮輝昇續任。

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