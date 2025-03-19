下田插秧推廣楊儒門友善耕作 蘇貞昌：辛苦還不一定有收獲 大家要珍惜

前行政院長蘇貞昌（中）、前農業部長陳吉仲（左一）、 賓航賓士總經理林文益（右二）和楊儒門（右一）（記者盧賢秀攝）下田插秧。

2025/03/19 15:38

〔記者盧賢秀／新北報導〕昔日白米炸彈客楊儒門在新北市金山、萬里推動友善耕作，今天賓航賓士與彩田友善農作簽約採購3千公斤彩田米，分享給金山萬里的小學和弱勢家庭。前行政院長蘇貞昌和前農業部長陳吉仲也和金山萬里的小學生一起下田插秧，天氣冷颼颼，大家踩在田裡也冷吱吱，蘇貞昌說，每一粒米一頓飯是多麼不簡單，辛苦還不一定有收獲，大家要珍惜。

昔日為爭取農民權益的白米炸彈客楊儒門，從2015年開始與金山、萬里一帶的農友契作，輔導農友不施農藥、除草劑、化學肥料，恢復當地生態，生產健康「彩田米」金山萬里偏鄉6所小也參與插秧、收割，還吃當地生產的米，進行食農教育。

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賓航賓士今年購買3千公斤彩田米，支持友善耕作，賓航總經理林文益說，他本身也是金山萬里的在地人，參與這個活動他覺得很有意義，會繼續支持台灣農業與更多友善耕作，推動在地農業發展。

蘇貞昌說，友善農作是非常好的活動，立法委員蘇巧慧參加淡江大橋合龍典禮，他代表蘇巧慧來參加，天氣冷颼颼，踩入田中冷吱吱，讓小朋體驗後，才知盤中飧，粒粒皆苦。

蘇貞昌也牽著小朋友一起赤腳下田插秧，他說真正踩在田裡才知農友辛苦，才知道吃一粒米一頓飯多麼不簡單，辛苦不一定有收獲，大家要珍惜啦，要感謝土地的供養，土地真的好親切，接觸土地才知農友辛苦

陳吉仲說，家中也是務農，透過這樣的活動，讓小朋友具體實踐食農教育，當小朋友吃一口飯的時候，可以體會到從農的辛苦，米是台灣最重要的文化聯結，因為水稻田，所以才有生態，才有安全的糧食。台灣有機友善耕推動至今已有2萬6千公頃，是亞洲第一，讓台灣農業永續。

楊儒門說，回到金山做友善耕作已8年，除了稻米之外，還種香菇、蓮子，金山萬里不只地瓜、芋頭、絞白筍，還有水稻、蓮子跟香菇，讓產業更多元化，讓更多的青農回來。農友做友善耕種，企業來認購，這樣子會成為一個善的循環。

金山萬里6所小學的小朋友今天下田插秧，天氣雖冷他們一定都不覺得冷，還說很高興。（記者盧賢秀攝）

前行政院長蘇貞昌見證下，賓航賓士簽約認購三千公斤彩田米。（記者盧賢秀攝）

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