雲林「許老師」許恒慈辭世 享壽85歲

許恒慈老師辭世，享壽85歲。（圖由佳聯有線電視股份有限公司提供）

2025/03/18 15:32

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣前縣長廖泉裕夫人許恒慈，本月14日與世長辭，享壽85歲，教育界出身的她，熱心推動雲林教育及地方發展，人人尊稱為「許老師」。

許恆慈與廖泉裕結為連理，曾在虎尾中正國小任教，曾任國大代表、行政院政務顧問等職務，更在雲林地方電視台擔任董事長，她與先生兩人致力地方教育及發展，在地方上受敬重，人人都稱她「許老師」。

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許恒慈早年與先生攜手草創雲林家扶中心，雲林家扶中心主委陳燦勳感念「許老師」對雲林家扶家庭及孩子長期關懷，希望她一路好走。

雲林縣長張麗善說，常受到許老師許多鼓勵、支持，尤其是在她最落寞的時候，許老師總會給一個擁抱，對於許老師大家都非常懷念。

立法委員劉建國表示，過去在雲林的每個角落，幾乎都有看到許恒慈老師，一直關心地方事務，從事很多公益活動，她的熱情笑聲，帶給大家會永遠懷念她。

許恒慈育有3女1男，二女兒廖紫岑投入媒體事業、為現任台數科集團董事長。廖紫岑表示，母親個性熱情，生前所到之處總是歡聲笑語，對待朋友慷慨大方，社會上處處都是朋友，非常和善的一個人，希望這樣一個仁慈、恆久忍耐的許老師，可以永遠活在大家心中。

許恒慈公祭儀式訂於3月23日上午9點於西螺鎮廣興里故居舉行。

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