新北市立三民高中繁星放榜 在地就學生表現亮眼

新北市立三民高中繁星計畫入學表現亮眼，校長彭盛佐（中）肯定學生表現。（記者翁聿煌攝）

2025/03/18 14:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中今年繁星計畫表現出色，共有85名學生考取心儀校系，錄取國立大學學生人數達30人，其中選擇在地就學的林柔安，畢業於蘆洲國中，在學期間喜愛閱讀經常跑圖書館，並對大數據和資訊應用抱有濃厚的興趣，順利錄取台大圖書資訊系，整體上榜率70.83%相比去年提升了8.65%。

同樣畢業於三民高中國中部選擇直升的施子雲，立志透過繁星考取理想的學校。在學期間展現高度自律與毅力，除了穩居校排1%外，平時也培養廣泛興趣例如鋼琴、小提琴、大提琴等，並擔任校內弦樂社社長，參與多場演出，因對教育有濃厚興趣，成功錄取國立台灣師範大學英語學系。

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葉承諺雖來自單親、中低收入家庭，從小與外公、外婆及媽媽同住，高一時外公過世，高三時母親罹癌，必須在家與醫院間奔波，但面對家庭變故仍努力不懈，在班導師的鼓勵下參加青少年發明展，並獲得銅牌獎項，展現堅毅精神與創新能力，錄取國立成功大學心理學系。

三民高中校長彭盛佐說，今年三民高中在繁星計畫中表現亮眼，在整體上榜率和國立大學錄取率上都有顯著提升，他表示，高中學習除了學業成績外，學習歷程檔案及多元學習表現也是學生升學的重要依據，先前已有7位學生透過挖掘自身的興趣及性向，呈現出豐富多元的學習歷程，透過特殊選才錄取理想學校，這次繁星放榜再創高峰，要感謝所有教師和行政人員的協助支持，讓學生能夠多元展現自我，並錄取理想校系。

林柔安畢業於蘆洲國中，選擇三民高中在地就學，錄取台大圖書資訊學系。（記者翁聿煌攝）

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