國際學校的台味應援 中科實中學子料理滷肉飯、鹽酥雞、珍奶

中科實中外籍學子料理鹽酥雞笑開懷。（記者張軒哲攝）

2025/03/18 13:25

〔記者張軒哲／台中報導〕中科實中雙語部高三19名學生除了台灣籍學生，有多名來自英國與亞洲各國，學生們也即將奔赴不同的國家展開新的人生扉頁。校方安排大學宿舍新鮮人技能系列課程，與弘光科大餐旅系合作，設計了滷肉飯、鹽酥雞、珍珠奶茶、義大利麵與包子的主題課程，期待這一群外交小尖兵們能將台灣的記憶與溫度名揚遠播。

中科實中雙語部高三畢業生除了台灣籍，也分別來自英國、馬來西亞、印度、日本、韓國、菲律賓，如同一個小型聯合國。而如何透過在地味道的傳承，讓學生們能夠在畢業時帶著專屬台灣的味覺記憶奔赴西東，變成了生涯輔導課的專題活動方向。

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弘光科大安排義大利籍的教授亞歷山大馬瑞（Alessandro Marra），為學生們傳授大學宿舍最容易上手，也最能透過不同的食材變換迸發新滋味的義大利麵料理。昨日（17日）副教授許凱敦與專業助教團隊的細心指導下，學生烹煮出滷肉飯、素肉燥與台式鹹酥雞。台灣豬肉的香氣、別樹一格的羅勒葉、讓外籍生感到驚奇的素肉燥與紅蔥酥，讓這群外籍生記住台灣的美味。

中科實中校長秦文智表示，期許畢業生帶著這份對台灣的味覺記憶，勇敢地在世界舞台發光發熱，讓世界看見台灣的獨特與美好。

中科實中雙語部學子學習料理滷肉飯、鹽酥雞、珍奶。（記者張軒哲攝）

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