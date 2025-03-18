6個學科躋身QS全球百名 台師大：持續精進拓展學術影響力

台師大今年有6個學科躋身QS世界大學學科排名前百名。（資料照）

2025/03/18 10:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前甫公布最新一期《QS世界大學學科排名》（QS World University Rankings by Subject 2025），台師大表示，此次學校共有6個學科進入全球百名內，全台第二，上榜學科數量從去年的12個增加至18個，且新上榜及進步的學科遍布人文、社會、工程、生科及自然科學領域，展現整體學術影響力的持續提升，及轉型為綜合性大學的優勢。

台師大表示，進入全球百大的學科中，「教育」穩定進步，從去年的第27名上升至第24名。此外，「語言學」排名第90名，「現代語言」排名第93名，展現語言領域的優勢。「圖書與資訊管理」則排名51至100名之間，另首度進榜的「石油工程」、「古典與古代史」也進入百大行列。

請繼續往下閱讀...

除了6個學科名列百大外，台師大提到，進入前200名則有排101至150名「運動相關學科」，皆排151至200「英語文學」與「社會學」。

首次進入QS學科排名有6個，包括「石油工程」（51-100名）、「古典與古代史」（51-150名）、「心理學」（201-250名）、「農業與林業」、「材料科學」與「醫學」。

台師大表示，這些新上榜學科的亮相，以及「電腦科學」、「商學管理」、「物理與天文」、「化學」、「數學」等學科連年入榜或名次進步，顯示學校的學術發展已逐步擴展至更多專業領域，特別是在自然科學與應用科學方面的投入，獲得國際認可。

台師大校長吳正己表示，排名可作為學科發展及改進之參考，能在QS學科排名中取得亮眼成績，主要歸因於學校在學術研究、國際合作及產學連結方面的持續努力。未來將持續推動學科發展，深化國際交流合作，致力於提升學術研究表現，進一步拓展學術影響力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法