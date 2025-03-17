新北、陽明交大、北榮共推 高中「醫學概論」課程8月上線

新北市教育局長張明文（右）、陽明交通大學校長林奇宏（中）、北榮院長陳威明（左）簽署合作備忘錄。（新北教育局提供）

2025/03/17 19:58

〔記者董冠怡／新北報導〕多元探索！新北市教育局與陽明交通大學、台北榮民總醫院合作，114學年度推出「醫學概論」線上課程，內容涵蓋基礎醫學、臨床醫學、公共衛生、智慧醫療4大主題，提供高中生選修，讓學生透過大學、醫院的專業資源，增進對醫學領域的認識，4月8日舉辦理程說明會、8月上線。

教育局長張明文表示，因應大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，「醫學概論」課程由陽明交大醫學院、北榮20多名教授與臨床醫師共同設計，並於課程設計規劃階段，邀請新北市7所公私立高中教師團隊共議協作，媒合臨床醫師到校及醫院參訪實習體驗，以利教材符合高中教學現場實際需求。

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張明文指出，教學影片、教案、測驗評量等完整課程資訊與教學資源，預計114學年度在「Ewant育網開放教育平台」公告，教師可依學生學習需求靈活運用，搭配實體體驗與線上教學，提升成效。

陽明交通大學校長林奇宏提到，課程採用問題導向學習，透過真實醫療案例如COVID-19確診、未婚懷孕、兒童虐待、急性淋巴性白血病、高山症引發肺水腫、毒品濫用、心室顫動及腦中風等，從疾病成因、診斷與治療角度進行探究，同時結合智慧醫療應用，拓展醫學知能與視野。

教育局補充，持續結合大專院校資源開設假日專班及微課程之外，也設立新北市數位教學專區，提供高中生實體及線上課程學習資源，各類課程陸續於3月至6月推出，可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢。

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