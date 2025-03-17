高鐵橋下台37線延伸新營 地方建議分段加速完工

高鐵橋下台37線延伸新營，地方爭取多時，立委賴惠員今邀交通部次長伍勝園等會勘，要求分段施工，加速完工。（記者王涵平攝）

2025/03/17 13:26

〔記者王涵平／台南報導〕高鐵橋下台37線延伸新營，地方爭取多時，立委賴惠員今邀交通部次長伍勝園等會勘，要求分段施工，加速完工，伍勝園回應，預計2027年完成可行性研究評估，承諾由公路局進一步評估分段施工可行性。

立法院財政委員會包括立委蔡易餘等人今考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」，改善嘉義太保至台南新營的交通運輸，促進南部科技產業鏈發展。

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賴惠員強調，道路規劃已討論多年，但仍然停滯不前，影響嘉義、台南地區的交通發展與產業連結。南台灣產業鏈逐漸成形，但交通建設必須跟上。台37線的延伸不僅能串聯南科、嘉科、馬稠後產業園區，更能提升大新營地區的發展潛力。建議交通部與主計總處評估分段施工，讓先期工程儘快動工，加速建設進程。

道路工程總長12.45公里，總經費粗估約150億元，目前正進行可行性評估。該道路將連接嘉義科學園區與南部科學園區，提供更便捷的交通動線，使嘉南產業鏈更緊密結合。未來完工後，將大幅縮短南來北往通勤時間約3分之1，並提升區域交通路網的服務水準。

伍勝園回應，目前進入可行性評估階段，預計2027年完成研究評估，並承諾由公路局進一步評估「分段環評、分段施工」的可行性，爭取早日動工。該道路的規劃對南部產業發展至關重要，交通部將積極向行政院提案，確保計畫順利推動。

南市副秘書長尤天厚表示，台37線對北台南來說是極為重要的基礎建設，市府將全力爭取中央協助，並配合推動，確保工程進度不受影響。

賴惠員表示，將持續在財政委員會爭取中央資源與經費挹注，並監督工程進度，確保中央、地方通力合作，讓道路早日完工。

高鐵橋下台37線延伸新營，地方爭取多時，立委賴惠員今邀交通部次長伍勝園等會勘，要求分段施工，加速完工。（賴惠員服務處提供）

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