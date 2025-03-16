為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    尖石馬胎古道連絡道窄小 擬建人行道連結武聖宮解違停亂象

    進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

    進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/16 19:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣登山景點-尖石鄉馬胎古道，鄰近熱門的內灣風景區與義興村露營區，每逢假日遊客如織，但是進入登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間，不僅常見違規停車亂象，更讓山友陷入車流險境中。

    縣府工務處表示，為維護馬胎古道登山客行的安全，並滿足其停車需求，縣府與尖石鄉公所合作，研擬尖石鄉縣道120義興大橋（馬胎古道）至內灣（武聖宮）停車場段行人安全設施改善工程案，向交通部公路局爭取永續提升人行安全計畫補助約3027萬元經費。

    因武聖宮前已有停車場，此案規劃從武聖宮新增人行道連接至馬胎古道，長度約600公尺，利用路肩既有標線或懸臂鋼構系統，以避免人車衝突及衍生的壅塞狀況；其中，義興大橋設計以附掛鋼構方式，並配合新設安全防護網來增設人行道。計畫經提送中央審議，目前依公路局意見修正後續審。

    尖石鄉公所表示，馬胎古道入口位於義興大橋旁，終點在嘉興國小義興分校附近，全長約2.5公里，是中低難度步道，單程步行約1.5小時。這條古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一的對外聯繫道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值，在單索吊橋旁還可看到早年灌溉水圳遺跡。

    五峰鄉縣議員劉建民關切遊客安全，除了建請縣府改善馬胎古道登山口的聯絡道路，提供停車空間，同時也要加強道路排水系統，避免豪雨或颱風釀成災害。#

    進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

    進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播