尖石馬胎古道連絡道窄小 擬建人行道連結武聖宮解違停亂象

進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

2025/03/16 19:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣登山景點-尖石鄉馬胎古道，鄰近熱門的內灣風景區與義興村露營區，每逢假日遊客如織，但是進入登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間，不僅常見違規停車亂象，更讓山友陷入車流險境中。

縣府工務處表示，為維護馬胎古道登山客行的安全，並滿足其停車需求，縣府與尖石鄉公所合作，研擬尖石鄉縣道120義興大橋（馬胎古道）至內灣（武聖宮）停車場段行人安全設施改善工程案，向交通部公路局爭取永續提升人行安全計畫補助約3027萬元經費。

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因武聖宮前已有停車場，此案規劃從武聖宮新增人行道連接至馬胎古道，長度約600公尺，利用路肩既有標線或懸臂鋼構系統，以避免人車衝突及衍生的壅塞狀況；其中，義興大橋設計以附掛鋼構方式，並配合新設安全防護網來增設人行道。計畫經提送中央審議，目前依公路局意見修正後續審。

尖石鄉公所表示，馬胎古道入口位於義興大橋旁，終點在嘉興國小義興分校附近，全長約2.5公里，是中低難度步道，單程步行約1.5小時。這條古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一的對外聯繫道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值，在單索吊橋旁還可看到早年灌溉水圳遺跡。

五峰鄉縣議員劉建民關切遊客安全，除了建請縣府改善馬胎古道登山口的聯絡道路，提供停車空間，同時也要加強道路排水系統，避免豪雨或颱風釀成災害。#

進入馬胎古道登山口的義興大橋和縣道120線道路狹窄會車困難，且缺乏停車空間。（記者廖雪茹攝）

馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

馬胎古道是昔日泰雅族馬胎部落唯一對外道路，馬胎的泰雅族語即「多霧的部落」的意思，山徑保留原始生態，兼具自然與歷史價值。 （記者廖雪茹攝）

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