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    雲林縣府赴日本小豆島取經 加速20鄉鎮市地方創生

    雲林縣府率團到日本小豆島參訪，盼將該處地方創生經驗帶回。（雲林縣政府提供）

    雲林縣府率團到日本小豆島參訪，盼將該處地方創生經驗帶回。（雲林縣政府提供）

    2025/03/15 14:28

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣面臨人口老化、外移等問題，為鼓勵青年返鄉，雲林縣政府為此積極推動各鄉鎮市地方創生計畫。據統計，目前已有18鄉鎮完成規劃。縣府率團到日本小豆島取經，盼藉由當地藝術觀光活化偏鄉經濟的創生經驗，加速縣內各鄉鎮地方創生。

    雲林縣多數鄉鎮市為避免當地村落人口逐漸外移等問題，2019年起縣府成立地方創生專案辦公室。以資源整合、諮詢輔導及連絡單一窗口等方式，協助各公所、地方企業推動地方創生，以落實地方產業政策，促進雲林偏鄉翻轉。到如今已有18鄉鎮市完成地方窗生規劃，尚有二崙鄉、台西鄉正規畫中。

    近日雲林縣長張麗善率團到日本參訪，前往日本栽培橄欖發祥地以及香川縣小豆島，借鏡其地方創生與農業發展及藝術觀光的經驗，讓同樣有著偏鄉需要發展的雲林，能夠有更多元化的思維和發展方式。

    縣府文觀處長陳璧君表示，小豆島是日本偏遠島嶼，和雲林一樣遭遇人口老化及減少問題，近年透過瀨戶內海國際藝術祭和觀光及農產品加工等方式，吸引許多國內外遊客造訪。小豆島以山海景觀翻轉偏鄉，為地方帶來生機與商機的永續觀光，會取其經驗和其他局處合作，繼續發掘偏鄉DNA，找出地方產業特色。

    農業處長魏勝德指出，小豆島的橄欖、醬油和素麵等農產業非常有名，雲林同樣是農業發達的縣市，如何改變農產業的經營模式，用五感吸引國內外遊客來參觀、體驗雲林農產業的特色，透過參訪看到小豆島對農產業運用的多元方式，將來縣府也會積極輔導協助農民和加工業者。

    縣長張麗善強調，會盡快完成20鄉鎮市地方創生規畫，希望能翻轉人口老化的逆境，更讓青年願意回鄉，為地方注入新的生命力。

    雲林縣府率團到日本小豆島參訪，盼將該處地方創生經驗帶回。（雲林縣政府提供）

    雲林縣府率團到日本小豆島參訪，盼將該處地方創生經驗帶回。（雲林縣政府提供）

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