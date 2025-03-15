苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

2025/03/15 13:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣124丙縣道又被稱為苗栗縣北橫公路，貫穿苗栗北邊頭份、三灣等鄉鎮市，為重要交通幹道。不過較早完工的124丙縣道2.3至4.1公里段，因車流量大且行經大型車輛多，路面破損。苗栗縣政府獲提案獲中央納入前瞻計畫補助近2000萬、總經費約2700萬將改善，工程已發包正規畫設計，工期估計需9個月。

苗栗縣政府交通工務處養護科表示，此案所提道路路面舗築已逾7年，既有道路路面老化及多處嚴重破損、龜裂、坑洞，影響用路人安全有迫切改善需求，且此案路段為頭份市通往竹南、三灣之重要聯絡道路，交通量高、大型車輛使用頻繁，亟需改善。

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苗栗縣政府交通工務處養護科指出，由於124丙縣道2.3至4.1公里出現路面龜裂、標線磨損、路面縱向裂縫、局部凹陷甚至有路面波浪起伏情形，經民眾反映，縣府提案獲中央納入前瞻計畫補助經費，得以進行工程。

由於124丙縣道改善處路面底下鋪設不少管線，目前已逐漸完成遷移作業。

124丙縣道被稱為苗栗縣北橫公路，全長約11公里，分別為永貞路至頭份大橋段、頭份大橋至雞心壩段、雞心壩至斗煥坪段、斗煥坪至三灣段，可串聯國道與省道、多條地方交通幹線。

苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

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