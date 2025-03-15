為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗北橫公路頭份段路面破損 中央補助計近2000萬改善

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    2025/03/15 13:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣124丙縣道又被稱為苗栗縣北橫公路，貫穿苗栗北邊頭份、三灣等鄉鎮市，為重要交通幹道。不過較早完工的124丙縣道2.3至4.1公里段，因車流量大且行經大型車輛多，路面破損。苗栗縣政府獲提案獲中央納入前瞻計畫補助近2000萬、總經費約2700萬將改善，工程已發包正規畫設計，工期估計需9個月。

    苗栗縣政府交通工務處養護科表示，此案所提道路路面舗築已逾7年，既有道路路面老化及多處嚴重破損、龜裂、坑洞，影響用路人安全有迫切改善需求，且此案路段為頭份市通往竹南、三灣之重要聯絡道路，交通量高、大型車輛使用頻繁，亟需改善。

    苗栗縣政府交通工務處養護科指出，由於124丙縣道2.3至4.1公里出現路面龜裂、標線磨損、路面縱向裂縫、局部凹陷甚至有路面波浪起伏情形，經民眾反映，縣府提案獲中央納入前瞻計畫補助經費，得以進行工程。

    由於124丙縣道改善處路面底下鋪設不少管線，目前已逐漸完成遷移作業。

    124丙縣道被稱為苗栗縣北橫公路，全長約11公里，分別為永貞路至頭份大橋段、頭份大橋至雞心壩段、雞心壩至斗煥坪段、斗煥坪至三灣段，可串聯國道與省道、多條地方交通幹線。

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    苗栗北橫公路頭份段路面破損，中央補助計近2000萬改善。（苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播