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    午後喝咖啡「這原因」恐毀夜間睡眠！醫曝「最佳飲用時間」

    劉博仁指出，飲用咖啡的最佳時間在早上9點到11點，太晚喝咖啡會影響睡眠品質。（資料照）

    劉博仁指出，飲用咖啡的最佳時間在早上9點到11點，太晚喝咖啡會影響睡眠品質。（資料照）

    2025/03/14 19:58

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代生活中，咖啡已成為許多人日常必備的提神飲品。營養功能醫學專家劉博仁指出，飲用咖啡的最佳時間在早上9點到11點，若太晚喝咖啡會導致咖啡因殘留體內，影響睡眠品質。

    劉博仁昨（13）日在其臉書粉專發文分享，容易失眠的人，下午以後應少喝咖啡。他指出，咖啡因的半衰期約為5到6小時，這代表如果下午3點喝了咖啡，到了晚上9點，體內仍可能殘留一半的咖啡因，進而影響入睡。此外，咖啡因會抑制褪黑激素的分泌，推遲入睡時間，造成睡眠品質下降。

    劉博仁強調，「咖啡因會刺激交感神經，增加腎上腺素的分泌，使身體保持警覺，可能導致入睡困難或淺眠。即使能夠入睡，深層睡眠（Slow-wave sleep）也會受到干擾，影響睡眠的恢復效果，隔天容易感到疲憊」。

    他建議，喝咖啡的最佳時間為早上9點到11點，這段時間能幫助提神。而下午2點後，則應避免攝取咖啡因，尤其是對睡眠品質較差的人，最好最晚在中午12點前就完成飲用。

    另外，若下午需要提神，劉博仁則推薦選擇低咖啡因茶、花草茶（如洋甘菊、薄荷）、溫水或溫牛奶等飲品，這些不僅能補充水分，還有助於放鬆神經，提高夜間的睡眠品質。

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