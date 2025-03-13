隙頂風景區停車收費營運不如預期 檢討費率

嘉義縣隙頂風景區鞍頂停車場平常日偌大停車空間空蕩蕩。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/13 16:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為遏阻占用公有停車場露營的「車宿族」歪風及使用者付費公平原則，阿里山國家風景區管理處1月1日起在奮起湖、隙頂風景區的5處停車場開始收費，兩個月下來，發現營運遠不如預期，尤其隙頂風景區兩個停車場平常日幾乎門可羅雀，阿管處檢討調整費率，增加遊客付費停車的意願。

元旦起停車收費標準為奮起湖第一與第二停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第3停車場不分平假日，每半小時收費15元，當日最高150元；鞍頂停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日最高300元；隙頂停車場不分平假日每半小時收費15元，當日最高120元；不過奮起湖第二停車場因工程關係尚未收費，預計6月份開始收費。

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停車收費啟動第一個月，合計收入32萬6580元，遠比預期來得低，上個月更衰退兩成以上，尤其是鞍頂及隙頂停車場平常日空蕩蕩，不要說車宿族避而遠之，一般遊客也不願意進來停車。

阿管處說，目前奮起湖地區路邊停車空間仍為開放遊客免費停車，民眾尚未適應停車場收費，習慣優先找尋路邊免費區域停放；另因鞍頂及隙頂停車場原多被車宿族停放占據，開始收費後，該群族轉移他處停放，致初期營收不如預期。

阿管處指出，經兩個多月營運觀察，廠商將依目前經營狀況討論調整部分停車場費率，考量鞍頂停車場周邊尚有多處免費停車空間，車輛進場率不高，預計規劃朝調降費率方式進行；奮起湖第三停車場假日巔峰時間都會滿車，為提高時段停車週轉率，預計規劃提高費率，但當日最高不異動，不影響漫遊型的民眾停車。

張姓遊客指出，隙頂二延平步道是嘉義縣最熱門的步道，從鞍頂停車場往返估需90到120分鐘，加計拍照、消費用餐時間，半小時收費20元，一次停車花要上百元，加上周邊有不少免費停車位，遊客進入收費停車場意願低落，建議前3小時每小時收費20元，才能提高意願。

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