鼓勵人生環保謝幕 台中樹葬取消3000元規費

鼓勵人生環保謝幕，台中市樹葬取消3000元規費。（圖：市府提供）

2025/03/13 15:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵綠色環保葬，積極推動樹葬等自然葬，民政局長吳世瑋表示，環保葬法兼顧尊重先人、土地循環利用及環境保護，已修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，取消樹葬3千元規費，鼓勵民眾讓先人「環保人土」，人生環保落幕。

民政局統計台中市去年樹葬申請3162件，比10年前的380件，成長逾8倍，10年來累計申請件數已近1萬9800餘件，已近2萬件。

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吳世瑋指出，鼓勵綠色環保葬，目前增設東勢、北屯、大肚及沙鹿樹葬區已陸續開工，其中東勢、大肚及沙鹿樹葬區預計今年完工啟用；北屯生命紀念園區（納骨塔及樹葬區）則預計於2026年底完工；除既有北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，今年更增設太平樹葬園區，屆時全市樹葬總面積將可提升至4.5公頃，約可容納逾3.4萬個穴位，園區並採循環使用，不用擔心飽和問題。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，樹葬強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後，骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且園區內不焚燒或放置香燭紙錢等祭品，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，期盼此次收費標準修正，鼓勵更多民眾響應「環保入土」。

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