為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵人生環保謝幕 台中樹葬取消3000元規費

    鼓勵人生環保謝幕，台中市樹葬取消3000元規費。（圖：市府提供）

    鼓勵人生環保謝幕，台中市樹葬取消3000元規費。（圖：市府提供）

    2025/03/13 15:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵綠色環保葬，積極推動樹葬等自然葬，民政局長吳世瑋表示，環保葬法兼顧尊重先人、土地循環利用及環境保護，已修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，取消樹葬3千元規費，鼓勵民眾讓先人「環保人土」，人生環保落幕。

    民政局統計台中市去年樹葬申請3162件，比10年前的380件，成長逾8倍，10年來累計申請件數已近1萬9800餘件，已近2萬件。

    吳世瑋指出，鼓勵綠色環保葬，目前增設東勢、北屯、大肚及沙鹿樹葬區已陸續開工，其中東勢、大肚及沙鹿樹葬區預計今年完工啟用；北屯生命紀念園區（納骨塔及樹葬區）則預計於2026年底完工；除既有北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，今年更增設太平樹葬園區，屆時全市樹葬總面積將可提升至4.5公頃，約可容納逾3.4萬個穴位，園區並採循環使用，不用擔心飽和問題。

    台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，樹葬強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後，骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且園區內不焚燒或放置香燭紙錢等祭品，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，期盼此次收費標準修正，鼓勵更多民眾響應「環保入土」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播