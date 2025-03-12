國父逝世百週年 新北永和區公所邀地方人士植樹紀念

永和區公所紀念植樹節，廣邀地方人士及教育界一起植樹。（記者翁聿煌攝）

2025/03/12 13:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年3月12日適逢國父孫中山逝世100週年紀念，新北市永和區公所在仁愛公園舉辦「手植希望、心栽永和」的植樹節活動，邀請永和區議員及里長、前內政部長李鴻源、永和各級學校校長和地方人士，以植樹緬懷國父孫中山，並展現百年樹人的美好願景。

永和區長周慶珍說，這次栽植的「穗花棋盤腳」樹苗，是由87歲蔡英舜老先生捐贈，「穗花棋盤腳」原名水茄苳，是台灣原生種的國寶級植物，「穗花」指的是它的花的樣貌類似稻穗，而「棋盤腳」則是因其果實成熟後略成四菱形，很像古代棋盤的腳而得名，「穗花棋盤腳」是一種日落開花，日出凋謝的獨特花種，其特殊低調的開花時段，宛如夏日靜謐的煙花，因而獲「夏夜煙花」、「國寶夜美人」的美名。

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蔡英舜退休前曾任交通部專門委員，他對復育「穗花棋盤腳」情有獨鍾，他指出，棋盤腳生長的環境和種植的角度有其獨特性，他努力了好幾年才復育成功，更希望這種台灣原生種樹木，能夠重新在國內四處可見，蔡英舜也曾於周慶珍擔任坪林區長時，捐贈棋盤腳苗木種植於坪林水岸廣場，這次獲知周慶珍年初調任永和區，希望也能藉由「穗花棋盤腳」帶給永和市民國寶級的美麗花語。

周慶珍表示，永和地狹人稠，民眾整天穿梭在擁擠的人潮車陣中，不妨在下班後或假日中走入仁愛公園，感受自然植物的綠色氛圍，植樹更是讓生態永續、減少碳排最值得做的事，感謝永和各界人士的支持，一起用行動做環保，為地球減碳降溫。

永和區紀念國父逝世百週年，區長周慶珍（右）邀前內政部長李鴻源（左）一起植樹做環保。（記者翁聿煌攝）

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