創造畢業就能就業機會 竹縣數位創新青年培育就業計畫上路

幫忙畢業就可就業，新竹縣第3屆數位創新青年培育就業計畫今上路。（記者黃美珠攝）

2025/03/11 14:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第3屆數位創新青年培育就業計畫今天上路，有桃竹苗4縣市、18家不同領域的企業，提供青年學生多元的實習場域，還邀請北台灣18所大專院校一同推動。3月25、26日將先後在中央大學、元培醫大；3月28日則在陽明交大舉辦線上和線下的說明會。

至於第1梯次的實習申請，將於3月24日起到4月23日為止，歡迎目前就讀大專院校2年級以上到研究所的學生投遞履歷爭取。

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縣府教育局表示，這個計畫是透過產、官、學合作，用關懷輔導機制幫忙學生提早透過實習認識職場，鼓勵學生自我豐富學習經歷，讓求才、就業雙方因此獲得雙贏。

從去年開始，新竹縣AI智慧園區4大業者陸續進駐且開工，需要更多具有數位創新能力的多元跨域人才投身。縣府推動企業打造專題式實習機會，透過青年的活力與創意，給企業帶來數位轉型契機，也從中減少學子們的學用落差，創造畢業就能就業的機會。

縣府教育局表示，今年提供實習的企業有：緯創資通、智邦科技、義隆電子、邁特電子、普生公司、中強光電、欣銓科技、明基材料、宜特科技、倍利科技、倍智醫電、聚賢研發、台灣矽科宏晟、五崧捷運、大潤發、六福村、聯新國際、永悅健康等共18家。

同時也連結北台灣的：台大、清大、陽明交大、中央、明新科大、敏實科大、台科大、元培醫大、台北科大、中原大學等18所大專院校幫忙推薦人才，並鼓勵同學爭取前述企業的實習機會，提早儲備自己進入職場的能力。

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