今日各地仍暖熱 西半部、馬祖注意濃霧

今日各地仍暖熱，北部、東半部白天高溫25至28度，中南部高溫可達29至30度。（資料照）

2025/03/11 07:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（11）日各地仍暖熱，北部、東半部白天高溫25至28度，中南部高溫可達29至30度，但夜晚清晨稍涼，中部以北、宜蘭低溫16到18度，其他地區19到20度，中南部日夜溫差大，民眾早出晚歸請適時增添衣物避免受涼。離島澎湖全天17至23度，金門15至21度，馬祖12至17度。

天氣方面，水氣雖然略為增多，除了台灣東半部有不定時零星短暫雨外，清晨至傍晚北部地區和中部山區雲量增多，也有零星短暫雨，不過整體而言雨勢不至於太大，其他地區仍為多雲到晴的天氣。氣象局提醒，台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園市至台南市及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，氣象署針對11縣市發布濃霧特報。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

週三（12日）水氣偏少，各地大致是多雲到晴天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；金門、馬祖及清晨臺南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全。北部及東北部16至28度，中南部18至30度，花東21至27度。

週四（13日）鋒面通過，全臺各地及澎金馬降雨機率高，主要在西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，北部有可能出現局部較大雨勢。北部及東北部17至26度，中部19至28度，南部21至30度，花東21至27度。

週五（14日）將有另一波鋒面接近，週六（15日）受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，北部、宜蘭再度「乍暖還寒」，各地降雨機率偏高，西半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨。北部及東北部16至25度，中部18至28度，南部21至30度，花東21至27度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 28 17 ~ 28 20 ~ 27 19 ~ 25

氣象署發布濃霧特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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