學生帶手機到校禁用且統一保管 教育部草案內容出爐

教育部今（10）日召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議。（圖由全教產提供）

2025/03/10 14:06

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學生帶手機到校相關規範草案出爐，教育部今（10）日召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，依草案，學生攜帶行動載具到學校，包括手機、筆電、平板、Applewatch等穿戴式裝置，上課期間應禁止使用並由學校或各班統一保管，如有用於學習或個人特殊需求如緊急必要連繫，學校應明定於管理規範。

現行規定僅要求「關機」及「應予必要管理」，草案第4條修正第1項明定，「學生攜帶行動載具到校，上課期間應禁止使用並由學校或各班統一保管，但如有用於學習活動或個人特殊需求如緊急必要連繫，可採其他彈性保管及使用方式，並應於學校管理規範明定。」；第2項則明定，「宜依不同的行動載具類型（如手機、可攜式或平板電腦、或穿戴式裝置等）之使用樣態差異，訂定適當保管及使用規範。

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草案第4條第3項明定，學校或各班統一保管行動載具，應妥善管理，避免損壞或遺失，其管理責任應於學校管理規範明定之。教育部說明，考量數位學習推動，平板或筆記型電腦已逐漸成為學生學習及做筆記的方式之一，故給予學生使用行動載具於學習用途上更多彈性，因此刪掉現行「對學生使用於與學習無關之活動，應予必要管理」之規定，另不同類型載具的使用方式與目的不同，明定宜依不同類型載具訂立不同管理規範，以符實際需求。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，應採取分流分級管理方式，將高中職與國中小分開處理，高中職學生有更高的自主性，國中小階段的孩子皆未成年、心智尚未成熟、自我管理和自律的行為尚需教導，況且目前在國中小階段就已受到手機、智慧型手表等的影響，干擾學習使專注力不集中，短影音更讓學生變得非常沒有耐心，教育部除應訂定明確條文、避免模糊化、實務上可執行外，也應統一訂定罰則。

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