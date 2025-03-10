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    高雄觀光旅館去年住宿率55％ 28年老字號飯店以近73％奪冠

    高雄福華飯店近年大幅改裝，吸引顧客回流。（記者葛祐豪攝）

    高雄福華飯店近年大幅改裝，吸引顧客回流。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/10 11:11

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據交通部觀光署統計，去年高雄市觀光旅館平均住房率55.58%，其中，28年歷史老字號的高雄福華飯店，異軍突起以72.98%奪冠，打敗不少新飯店；對此，業者表示，近年飯店進行大幅度改裝，吸引顧客回流。

    飯店旅館分為觀光旅館與一般旅館，目前高雄市觀光旅館共有10家，包括承攜行旅六合館、高雄圓山、漢來飯店、高雄福華、寒軒國際、麗尊飯店、義大皇家、高雄萬豪、高雄福容、晶英國際會館，去年平均住房率55.58%。

    其中，住房率最高是高雄福華飯店，達72.98%，其餘依序為寒軒國際68.19%、高雄圓山67.66%、高雄萬豪59.45%，最低的晶英國際行館與承攜行旅六合館，都不到4成。

    高雄福華飯店已有28年歷史，卻能異軍突起奪冠，對此，該飯店行銷公關部經理劉佳貞表示，近年飯店在餐廳、客房或休閒設施，都進行大幅度改裝，讓旅客耳目一新的硬體加上軟體服務，獲得許多好評及顧客回流；且飯店位於市中心，交通便利，吸引許多商務客下榻。

    劉佳貞強調，近年高雄的城市活動，也有許多創新呈現，讓高雄成為國內外旅客首選旅遊目的地，活動期間福華飯店成為相關合作及異業聯名，推出豐富的套裝行程，因此打開名號，去年2月也榮獲交通部觀光署第一屆觀光金獎。

    至於高雄觀光旅館的平均房價，最高的是晶英國際會館7151元，其次依序為高雄萬豪4826元、漢來飯店3949元，高雄福華則為2622元。

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