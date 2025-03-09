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    台積電3/13校園徵才 中正大學獲教育部支持強化半導體教學軟硬體

    中正大學獲教育部IC設計計畫支持，強化先進製程半導體人才培育教學、實驗環境。（中正大學提供）

    中正大學獲教育部IC設計計畫支持，強化先進製程半導體人才培育教學、實驗環境。（中正大學提供）

    2025/03/09 13:19

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學「正職花漾」就業博覽會3月13日上午10點登場，包括台積電、緯創資通等半導體、電子大廠，將進校園徵才。中正大學持續強化半導體人才培育能量，近日電機系與資工系的晶片系統設計團隊，獲教育部計畫支持，將整建高效能機房、添購高效能運算伺服器，建置IC設計專屬實驗室，讓不同領域學生，能在先進的教學環境中學習IC設計技術，符合產業需求能力。

    教育部配合國家晶創計畫，推動「先進製程IC設計及驗證環境建置計畫」，中正大學電機系與資工系為核心的晶片系統設計團隊，獲該計畫支持，將全面強化先進製程IC設計與驗證環境，該計畫由電機系特聘教授王進賢擔任主持人，資工系教授鍾菁哲為協同主持人，集結兩系多位專業師資參與。

    其中王進賢2003年創立中正大學晶片系統研究中心，專注於半導體相關議題研究，並發表多篇學術論文、培育許多優秀IC設計人才。王進賢說，教育開始鋪陳，才能開始做研究，「教育是晶創計畫最根本、重要的一部分」。

    王進賢表示，全球半導體競爭加劇情況下，透過完善的教育環境，才能讓台灣持續在晶片設計領域保持競爭優勢。

    中正大學表示，計畫初期包含整建工學院第一館高效能機房，將優化機房設施，添購高效能運算伺服器，確保設備的穩定運行；將在電機系與創新大樓建置IC設計專屬實驗室，擴編Linux伺服器，提供學生進行IC設計練習。

    此外，中正大學創新大樓將設置30台Linux伺服器，以及整建電機系驗證實驗室，添購精密量測儀器，讓學生能進行更高性能晶片測試與分析，驗證晶片設計的品質，確保符合業界標準。

    課程部分，中正大學表示，學年度開始已開設如奈米積體電路、超大型積體電路設計導論等IC設計相關課程，吸引電機、資工、通訊等系學生選修，人數已達142人，接續將開設如超大型積體電路實作專題、IC設計實驗、嵌入式記憶體設計、SOC專論、智慧音訊系統晶片等課，加強學生實作經驗。

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