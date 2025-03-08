「刷牙才蛀牙」？他幼稚園後從不刷 網見結果全傻眼：不會臭嗎

網友在Dcard自爆從幼稚園後就沒再刷過牙。示意圖。（資料照）

2025/03/08 23:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不刷牙竟然不蛀牙？網友在Dcard發文說，幼稚園後就沒再刷過牙，只用清水漱口，直到大二朋友提醒才又開始刷，沒想到3個月後竟然蛀牙，嚇到再也不敢刷。在畢業多年後，他依然沒有牙痛或蛀牙等問題，就算定期洗牙檢查，牙醫也都說沒事，他忍不住詢問，「有人和我一樣的嗎？」

原PO補充，大學前其實有吃甜食，但一直沒蛀牙。直到開始刷牙後，蛀牙才出現，讓他懷疑「是不是刷牙害的？」也因此不敢再刷。不過，他大學畢業後戒掉甜食，這幾年定期洗牙，醫生檢查仍顯示沒有任何蛀牙。

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貼文曝光後，網友們紛紛震驚，不少人直言，「嘴巴不會超臭嗎？是不是自己聞不到，別人也懶得提醒」，有人搞笑吐槽，「只要牙結石夠厚，蛀牙就蛀不到我的牙齒」、「Bro的口腔環境惡劣到菌都活不下去」、「最近好多怪人」、「已分類至奇人異事」。也有牙醫系學生提醒，「你以為牙齒的問題只有蛀牙嗎？牙周病沒辦法治癒，只能維持，等你30、40歲就知道了。」

原PO更新指出，已經去牙醫診所檢查，確認沒有蛀牙，醫生甚至驚訝他的牙結石量少，像是有刷牙的人。不過，對於「刷牙導致蛀牙」，醫師解釋，大二時的蛀牙問題可能與甜食有關，和不刷牙沒什麼關係。原PO最後迷途知返，「真的不是創作文，我現在每天都會刷牙，也開始會注意口腔衛生了！」

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