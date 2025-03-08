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    FRC機器人區預賽新北登場 37隊較勁搶美國休士頓決賽門票

    今年度「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人台灣區大賽」，新北市長侯友宜期勉參賽者勇於挑戰。（記者黃子暘攝）

    今年度「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人台灣區大賽」，新北市長侯友宜期勉參賽者勇於挑戰。（記者黃子暘攝）

    2025/03/08 11:10

    〔記者黃子暘／新北報導〕今年度「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人台灣區大賽」今（8日）、明2天於新北市工商展覽中心舉行，波蘭、夏威夷、澳洲、菲律賓等海外隊伍與全國隊伍共37隊齊聚競技，爭奪前往美國休士頓參加總決賽的門票。新北市長侯友宜表示，這是國際高等級的機器人賽事，這次比賽隊伍為歷屆最多，期勉參賽者勇於挑戰，在比賽中培養解決問題能力及團隊合作的精神，更取得代表權參加決賽。

    侯友宜表示，這次大賽中，市府與科技產業合作，提供近600萬元的資金與物資支持，讓參賽隊伍享受業界最新技術和資源，也邀請FIRST總部認證技術團隊到現場，提供參賽隊伍專業指導，激發創新思維與團隊協作；他勉勵參賽學生勇於挑戰，在比賽中培養解決問題能力及團隊合作的精神，期待大家取得代表權參加休士頓決賽，為國家爭取榮譽。

    教育局長張明文說，此賽事為美國麻省理工學院、哈佛大學及國立台灣大學等知名大學重視的指標型科技賽事，競賽內容涵蓋機械設計、程式開發與市場策略等領域，要求參賽隊伍短時間內根據主題設計、打造具備自主運作及遠端操控功能的機器人；這屆台灣區大賽全球同步實況直播，獲得大賽聯盟冠軍前2隊、影響力獎1隊及工程啟發獎1隊，將可於4月16至19日前往美國休斯頓參加總冠軍賽；若新北市學校進入決賽，教育局將補助40萬元。

    安康高中隊長陳盛緯指出，在這次競賽中，團隊成員體驗到高強度對抗的熱血與挑戰，也在在每次策略調整與機器運行中不斷成長，更進一步了解團隊合作與臨場應變的重要性。

    波蘭參賽隊伍表示，歐洲區域賽選擇有限，因此來台參賽，感受到台灣人的友善及濃厚人情味；澳洲參賽隊伍指出，有幸參與台灣首次舉辦的區域賽，可以就近參與國際級賽事。

    教育局補充，此賽事獲美商超微半導體（AMD）等企業、單位資源協助，現場設有技術支援攤位及產學合作平台，歡迎民眾於賽事期間到場為選手加油。

    今年度「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人台灣區大賽」，新北市長侯友宜期勉參賽者勇於挑戰。（記者黃子暘攝）

    今年度「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人台灣區大賽」，新北市長侯友宜期勉參賽者勇於挑戰。（記者黃子暘攝）

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