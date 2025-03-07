竹北人口破22萬人 估10月超車彰化市成全國最大縣轄市

新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，成為全國第一大縣轄市。（記者廖雪茹攝）

2025/03/07 11:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，成為全國第一大縣轄市；為了慶祝這一歷史性的時刻，竹北市公所自今年起規劃一系列旗艦型活動，首波東區高鐵站前「竹北光節」已點亮城市，第二波西區溪洲澎湖窟步道「陌上花開季」即將於明天（8日）登場，以璀璨花海迎接竹北的蓬勃發展。

竹北市長鄭朝方表示，本市人口持續成長，根據戶政資料統計，2月竹北市人口達22萬38人，較1月增加286人；相較之下，第一大縣轄市彰化市2月人口為22萬3101人，較1月減少403人。

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竹北市慶祝突破22萬人的第二波活動「陌上花開季」，規模再升級，範圍從去年的2.3公頃擴大至近4公頃，其中花海區佔近3公頃，主打壯麗的向日葵花田，並特別設計絕美「花間小路」，位處黃金交叉線，讓民眾沉浸在金黃色的浪漫氛圍中。

園區內設有多元體驗區，包括主舞台區、茶席區、市集區、蔬烤區、花海區、向日葵採摘區，以及專為親子打造的稻草遊樂場，場內設有大型球具、稻草床蓆，報名參與「陌上看星星」活動的民眾，也可躺在星空下感受大地的懷抱。此外，今年活動延續「永續城市發展」（SDGs）理念，結合地景，打造40米長的稻草圍牆永續活動場域。

鄭朝方指出，竹北市的人口紅利正在發酵，從竹北光節的光影藝術到陌上花開季的自然景觀，公所不斷以創新的活動設計展現城市魅力。迎接10月到來，屆時將推出結合創新、科技、傳統與文化的重磅鉅獻活動，請市民朋友拭目以待。

竹北市公所自今年起規劃一系列旗艦型活動，首波東區高鐵站前「竹北光節」已點亮城市。（資料照）

竹北市西區溪洲澎湖窟步道「陌上花開季」即將於8日登場，市公所與地方品牌共同推出限量餐食組。（記者廖雪茹攝）

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