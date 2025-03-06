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    高雄6區現小黑蚊 市府噴藥防治

    高雄6區出現小黑蚊，市府今展開噴藥防治。（記者陳文嬋攝）

    高雄6區出現小黑蚊，市府今展開噴藥防治。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/06 22:09

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近來下雨潮濕，美濃等6區出現小黑蚊，環保局今展開大面積噴藥防治，各區整理環境清潔，農業局提醒民眾居家環境清除青苔，穿長衣褲及鞋襪防叮咬。

    農業局說，小黑蚊以藍綠藻為主食，潮濕土壤表面為幼蟲主要孳生地，青苔為幼蟲孳生環境指標，多叮人體小腿、手肘等部位，小黑蚊防治以環境管理為主，除了移除青苔外，潮濕土壤也是小黑蚊棲地，環境應保持通風、乾燥，土壤表面覆蓋沙石或碎石等，以降低小黑蚊繁殖數量。

    美濃、杉林、六龜、甲仙、阿蓮、田寮等6區近來出現小黑蚊，公園或種樹土地潮濕，樹根、石頭或地面長出青苔，民眾公園散步被小黑蚊叮咬，甚至學校洗手台下方排水管沒接好，滴水處也會長青苔，造成小黑蚊密度變更。

    噴含DEET防蚊液 防叮咬

    環保局6區清潔隊今展開噴藥防治，大面積噴灑漂白水去掉青苔，抑制小黑蚊生長，各區公所也會同多里總動員，進行社區環境清潔，並宣導民眾清潔自家環境。

    農業局近期將邀集公所辧理小黑蚊防治講習，讓相關人員充分了解小黑蚊，將正確小黑蚊防治策略，多元推廣到更多社區，一起防治小黑蚊。

    民眾如何自我防範？農業局建議平時應清除青苔等，並穿著長袖、長褲及鞋襪防範叮咬，也可使用含DEET防蚊液預防叮咬，民眾若不慎被叮咬，可用冷水沖洗或冰敷，以減輕紅腫與搔癢不適。

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