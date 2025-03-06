衛福部稱護理師平均月薪7萬 國民黨團質疑灌水

國民黨團今舉行「在線等！急！協尋第一年7萬月薪護理師！衛福部造假？我拉低平均值？！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/03/06 15:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕衛福部照護司昨天公布去年全國公立和部立456家醫院所通報護理人員，年資在1年內的平均月薪可達7萬元，引發護理師質疑。國民黨團今舉行記者會，公開協尋公職、醫學中心或區域醫院年資在1年內，月薪6.6萬元到7萬元的護理師，同時要求衛福部把現在未領到7萬元月薪的護理師，拉高到官方公布的月薪數字。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，面對護理師流失問題，衛福部告訴護理師們，「你們薪水已經很高了，不要再抱怨了」，用如此加工粉飾的數據，欺負護理師嗎？一位已經離職的護理師說，在職時流產三次，再加上收入與工時不成比例，最後只能離開熱愛的護理工作。羅拜託衛福部官員們，不要再講冷血的話、拿出冷血的數字了。

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同為醫護人員的國民黨立委陳菁徽質疑，到底是衛福部的數據造假，還是基層的護理師拉低了「平均值」？這份由衛福部發給所有公立和部立醫院共456家醫院護理師薪資調查表，要求這些醫院自行回填，回填率高達96%，這份問卷到底公不公允、樣本數到底準不準確？

陳菁徽表示，這份公布的數據顯示，公職護理師在醫學中心年資一年以下的月薪可達7萬3千元，區域醫院可達6萬6千元，地區醫院可達6萬2千元。既然衛福部公布數字顯示護理師的薪資待遇這麼好，為什麼有這麼多的護理師選擇離職，用腳投票？為何急診室還會塞爆，醫院還會關床呢？

陳菁徽指出，台大醫院企業工會提到，「院聘護理師起薪絕無可能達5.9萬元」、「公職護理師起薪須計入獎金才可能達6.5萬元」。再根據台大醫院官網護理部徵才內容，護理師月薪4萬6千元，小夜班津貼600元、大夜班840元，並詢問可否包班？所謂包班，就是連上15天夜班。

陳菁徽表示，衛福部不要再拿天邊一樣的數據，來面對一個月值班15天的護理師，以為就可以蒙混過關。她陸續也接到來自各地的護理師的留言，例如：一位門診護理，只做白班月薪3萬多元，如果有某個月月薪超過5萬元，一定是當月假日瘋狂加班，用命換來的薪水，「換句話說，衛福部所公布的月薪數據，都是經常性薪資灌水得來的結果」。

陳菁徽指出，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜提到，勞動部統計護理師薪資為4萬7000元，這和衛福部所公布的數字，相差快3萬元，讓人越看越離奇。更令人不禁想起在上週，邱泰源部長視察急診室時，值班桌面一塵不染，像是拋光過的桌面，甚至沒有文件、沒有護理師沒空吃飯，統計出來的護理師高薪假象，不就是現代版「國王的新衣」嗎？

國民黨立委王育敏表示，連護理師護士公會全聯會都跳出來指出，根本就沒有這樣的「行情」，實務上經常性薪資也只有4萬元，這突顯衛福部根本不想解決問題，試圖用美化數據讓雲淡風輕。

王育敏說，如果衛福部官員相信年資不到一年的護理師可以領到6萬元，那麼請把現在領不到6萬元的護理師薪資補滿；如此，衛福部公布的薪資數字才有意義。

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