南投北港溪溫泉區 榮獲台灣好湯金泉獎雙料獎項

南投北港溪溫泉區榮獲2025台灣好湯金泉獎「五大CP值最優好湯」與「五大優質服務好湯」雙料獎項。（李浩瑋提供）

2025/03/06 09:56

〔記者張協昇／南投報導〕交通部觀光署主辦的2025台灣好湯金泉獎揭曉，南投北港溪、東埔溫泉區在全國眾多溫泉區競爭中脫穎而出，均榮獲「五大CP值最優好湯」，北港溪溫泉區另奪下「五大優質服務好湯」金獎獎項，展現卓越服務與高性價比的泡湯體驗，南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人，3日在南投縣政府觀光處長陳志賢陪同下，由觀光署署長周永暉頒獎。

台灣好湯金泉獎係透過專家評審與網路票選，表彰全台優質溫泉區，目前也擔任中華民國溫泉觀光協會理事長的李浩瑋表示，此次獲獎不僅是對業者多年努力的肯定，更是對北港溪溫泉相關產業的極大鼓舞，感謝泰雅渡假村、惠蓀林場、糯米橋休閒農業區、新豐農場、以勒咖啡、糯米橋咖啡工坊、放乎自然露營基地等在地夥伴，長期以來攜手合作，協會將持續推廣北港溪溫泉旅遊軸線發展，結合周邊資源，打造更完整的溫泉旅遊行程，吸引更多旅客前來體驗這片優質的泡湯勝地。

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南投縣政府觀光處處長陳志賢也指出，北港溪溫泉區此次獲得雙重肯定，足以證明其在溫泉品質與服務上的優異表現，縣府將持續與協會合作攜手推動南投溫泉觀光，讓南投溫泉成為旅客泡湯首選之一。

南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋（左3），在南投縣政府觀光處長陳志賢（左4）陪同下，由觀光署署長周永暉（左2）頒獎，圖左一為活動推廣大使峮峮。（李浩瑋提供）

南投北港溪溫泉區周邊有惠蓀林場等遊憩景點。（記者張協昇攝）

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