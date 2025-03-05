歡慶婦女節運動平權 北市運動中心健身房、泳池女性享38元優惠

台北市體育局歡慶婦女節推出運動優惠活動，歡迎姊妹們3月8日到各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池38元優惠價，各中心也分別祭出女性專屬課程優惠。（台北市體育局提供）

2025/03/05 17:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕3月8日婦女節即將到來，台北市體育局今天（5日）宣布，女性民眾3月8日當天到台北市各運動中心（除中正、南港整修暫不開放）、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池僅38元優惠價，各中心也分別祭出女性專屬課程優惠。

體育局長王泓翔說，無論是背負課業壓力的學生、忙碌工作的職場女性、照顧家庭的妻子與媽媽們，平時辛勞疏於照顧健康，體育局盼藉由婦女節這天，鼓勵所有女性開啟運動習慣，體育局也會持續於軟硬體方面提升性別平權，讓女性享受到優質環境。

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體育局指出，根據體育署的運動現況調查顯示，台北市規律運動總人口比率為39.6％，但男性占比為44.6％，遠高於女性的35.3％，且在運動強度、每週運動次數及每次運動時間上，男性均高於女性；調查也反映，如有親友邀約陪伴、女性專屬運動課程及優惠場地租金，將能吸引女性增加運動的頻率與意願。

王泓翔說，體育局除推出U-Sport政策吸引民眾規律運動外，更藉由一年一度的三八婦女節當天，推出女性到至台北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池38元優惠價，同時各運動中心也配合規劃如皮拉提斯、有氧體驗、核心塑身瑜珈、飛輪等受女性喜愛運動課程的優惠，歡迎所有姐妹們把握機會。

他說，體育局致力提升性別平權，今年5月登場的雙北世界壯年運動會，更創賽史先例增設女子棒球項目，而全國最大規模的台北國際龍舟賽除已有女子組、混合組，今年更新設常青女子組，讓女力在體壇上有展現自我、發光發熱的舞台，更希望讓更多市民姐妹們享受更為友善多元的運動環境。

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