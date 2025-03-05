苗栗市圖書館4方向再造 預計明年6月完成

苗栗市公所近日獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境改善（競爭型）計畫」補助經費1300萬元，加上自籌200萬元，將展開苗栗市立圖書館館藏資源升級、數位化服務擴展及空間改造優化。 （圖由苗栗市公所提供）

2025/03/05 13:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境改善（競爭型）計畫」補助經費1300萬元，加上自籌200萬元，將展開苗栗市立圖書館館藏資源升級、數位化服務擴展及空間改造優化，提供鄉親更完善的學習與文化交流場域，預計明年6月完成改造升級。

苗栗市公所表示，計畫將朝4大方向著手，包括「空間再造活化」，提升圖書館空間機能，著重人本友善空間設計，並參考咖啡書店等形態，以「人」為本、以「客」為尊，打造親近優質的閱讀空間，讓圖書館成為社區的好鄰居。

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「建構地方記憶空間」，徵集客庄在地記憶相關之人文史料及保存，讓圖書館不僅是藏書館，進而達到教育、傳承及凝聚在地認同之目的。

「結合客庄在地特色」，重新改造圖書館外觀環境，強化客庄圖書館全新風貌視覺。

另，因應數位科技時代，導入RFID（無線射頻辨識）系統，讓民眾方便借閱書籍，提升提升圖書館服務效能。

市公所表示，相關計畫將陸續展開，預計於明年6月完成造改升級。

苗栗市長余文忠表示，隨著閱讀需求的多元化，現代圖書館不只是藏書的空間，更是知識共享與社群交流的重要場域，期盼透過此次整修換妝，讓苗栗市立圖書館成為在地最美閱讀空間。

苗栗市公所將展開苗栗市立圖書館館藏資源升級、數位化服務擴展及空間改造優化，提供鄉親更完善的學習與文化交流場域，預計明年6月完成造改升級。 （圖由苗栗市公所提供）

苗栗市公所將展開苗栗市立圖書館館藏資源升級、數位化服務擴展及空間改造優化，提供鄉親更完善的學習與文化交流場域。 （圖由苗栗市公所提供）

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