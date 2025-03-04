高速公路App這功能最受歡迎！ 年初四瀏覽量創新高

高速公路「1968」App。（圖由高公局提供）

2025/03/04 12:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（4日）指出，「高速公路1968」App在今年春節大年初四（2月1日）瀏覽量創歷史新高的445萬人次，最受歡迎的前三名功能分別為「即時影像」、「路網圖」及「服務區」，每日平均各約有6萬次、4.4萬次及1.2萬次瀏覽量。

「高速公路1968」有各種國道路況資訊，今年大年初四（2月1日）1968 App之單日瀏覽量更突破445萬次，創歷史新高。高公局利用流量統計分析軟體Google Analytics 4蒐集、統計並分析使用者數據以追蹤成效，進而優化國道路況資訊服務。

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據統計，單日最高瀏覽量落在今年春節大年初四（2月1日）突破445萬次，是平均平日瀏覽量約37萬次的12倍。

高公局指出，App所提供「路網圖」、「即時影像」、「服務區」、「自訂推播」及「路況播報」等眾多功能中，最受歡迎的單元前3名則分別為「即時影像」、「路網圖」及「服務區」單元，每日平均各約有6萬次、4.4萬次及1.2萬次瀏覽量，表示用路人偏好查看「即時影像」及「路網圖」規劃行程，避開壅塞路段。

高公局表示，數據也呈現用路人偏好利用1968 App掌握即時交通路況及查看服務區或休息站、充電樁等服務資訊，歡迎用路人多加下載使用並廣為分享。

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