半夜冰雹炸北台 氣象署一圖解成因

冰雹成因。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」）

2025/03/04 12:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨深夜對流發展，北台灣不但出現明顯雷陣雨，甚至多地都觀測到冰雹，許多民眾興奮拍照、錄影上傳社群，中央氣象署揭冰雹成因，表示春、夏對流發展相當旺盛時，是最容易出現冰雹的季節。

中央氣象署在臉書「報天氣」表示，冰雹是一種「固態降水」，就像天上掉下來的冰塊，但是它和雪不同，並不是因為天氣冷而產生，而是來自發展旺盛的對流雲，所以反而是季節逐漸回暖後，因為大環境開始適合劇烈對流發展，而有機會產生冰雹。因此，冰雹多出現在春、夏季對流發展相當旺盛時，也常伴隨大雷雨一起發生！

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​氣象署透露冰雹成因，首先，天空裡有條看不見的「０°C」線，當積雨雲裡的冰晶處於溫度低於0°C高空時，會吸附身邊的過冷水變大、變重，然後往下掉。

等到冰晶落到溫度高於0°C的環境中，表面冰層溶化、吸附雲裡小水滴，表面冰層融化、吸附雲裡小水滴，繼續長大，結果積雨雲裡強盛上升氣流推升冰晶、飛進低於0 °C高空，原溶化的表層再次凝結，上述步驟重複，直到這顆冰太重，上升氣流的浮力再也托不住、便開始往地面落下，落下的過程，冰的表層通常會逐漸融化，但若落地時，塊還沒融化光，就變成所謂的冰雹。

氣象署也提醒，雖然一般人看到冰雹會很興奮，但被砸到時可能會痛、甚至受傷，也有可能會砸壞地面的物品，像是車體、玻璃、農作物等，再加上冰雹發生常同時伴隨閃電雷擊，所以當遇到冰雹要盡快找尋安全可躲避的地方。

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