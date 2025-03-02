嘉義八掌溪畔波斯菊夢幻花海綻放 3/8~3/9「春嬉風鈴」卡司曝光

嘉義八掌溪畔一片波斯菊花海，228連假吸引許多人拍照賞花。（記者王善嬿攝）

2025/03/02 11:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會在八掌溪南岸、忠義橋下，種植大片波斯菊，粉嫩花海搭配童話薑糖屋，228連假吸引不少人潮春遊賞花，成為熱門的拍照、遊憩景點。

中埔鄉公所3月8日、3月9日將在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」2025絢麗奪目活動，鄉長李碧雲昨在臉書公布表演卡司，人氣偶像團體包括AKB48TeamTP、Ozone將登台獻唱，中華職棒啦啦隊如樂天女孩、中信兄弟啦啦隊成員，以及歌手賴慧如、許志豪、杜欣恬、李子森、吳申梅等人將到場表演。

請繼續往下閱讀...

李碧雲表示，每年2、3月趁著八掌溪黃金風鈴木花季，還有波斯菊花海互相輝映，公所舉辦「春嬉風鈴」活動，讓鄉親、親子共遊美麗花海，今年活動預計3月8日、3月9日下午舉辦，將結合綺麗市集、絢爛煙火秀、星光演唱會等，活動細節會陸續公布。

中埔鄉公所與中埔鄉農會在八掌溪南岸種植波斯菊，近期盛開成為熱門拍照景點。（記者王善嬿攝）

八掌溪南岸波斯菊花海與彌陀映月橋相互輝映。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法