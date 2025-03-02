為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義八掌溪畔波斯菊夢幻花海綻放 3/8~3/9「春嬉風鈴」卡司曝光

    嘉義八掌溪畔一片波斯菊花海，228連假吸引許多人拍照賞花。（記者王善嬿攝）

    嘉義八掌溪畔一片波斯菊花海，228連假吸引許多人拍照賞花。（記者王善嬿攝）

    2025/03/02 11:15

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會在八掌溪南岸、忠義橋下，種植大片波斯菊，粉嫩花海搭配童話薑糖屋，228連假吸引不少人潮春遊賞花，成為熱門的拍照、遊憩景點。

    中埔鄉公所3月8日、3月9日將在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」2025絢麗奪目活動，鄉長李碧雲昨在臉書公布表演卡司，人氣偶像團體包括AKB48TeamTP、Ozone將登台獻唱，中華職棒啦啦隊如樂天女孩、中信兄弟啦啦隊成員，以及歌手賴慧如、許志豪、杜欣恬、李子森、吳申梅等人將到場表演。

    李碧雲表示，每年2、3月趁著八掌溪黃金風鈴木花季，還有波斯菊花海互相輝映，公所舉辦「春嬉風鈴」活動，讓鄉親、親子共遊美麗花海，今年活動預計3月8日、3月9日下午舉辦，將結合綺麗市集、絢爛煙火秀、星光演唱會等，活動細節會陸續公布。

    中埔鄉公所與中埔鄉農會在八掌溪南岸種植波斯菊，近期盛開成為熱門拍照景點。（記者王善嬿攝）

    中埔鄉公所與中埔鄉農會在八掌溪南岸種植波斯菊，近期盛開成為熱門拍照景點。（記者王善嬿攝）

    八掌溪南岸波斯菊花海與彌陀映月橋相互輝映。（記者王善嬿攝）

    八掌溪南岸波斯菊花海與彌陀映月橋相互輝映。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播