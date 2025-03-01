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    二月二土地公生！ 桃園土地公文化館為「市公」慶生

    農曆2月2日為土地公生日，供奉「市公」的桃園土地公文化館辦活動慶生。（文化局提供）

    農曆2月2日為土地公生日，供奉「市公」的桃園土地公文化館辦活動慶生。（文化局提供）

    2025/03/01 19:05

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市土地公文化館開館8週年，館內供奉桃園的「市公」，今天舉行「土地公做牙趴」系列活動為市公慶生，廟埕安排館慶祈福儀式外，還有變臉魔術、桃園社區大學酬神歌仔戲、天馬創作劇團親子劇場及擲筊求壽龜活動；下午還有桃園順興樂酬神布袋戲。

    桃園市長張善政今出席活動時表示，桃園區是全台土地公廟密度最高的區域，土地公文化館也全台唯一以土地公信仰為主題文化場館，還供奉桃園市公，充分展現對土地公信仰的虔誠與重視，相信在土地公庇佑下，所有參拜的鄉親朋友，新的一年裡將平安順遂、事業興隆，桃園發展也將蒸蒸日上。

    張善政也特別感謝桃園信用合作社理事主席蘇家明，擔任升格前的桃園市長時，大力催生土地公文化館，將桃園打造成為推動土地公信仰文化的先驅，今天適逢土地公生日，信眾們齊聚一堂，誠心參拜並為土地公祝壽。

    文化局指出，土地公文化館開館8年，選在農曆二月初二「土地公生日」，展開為期兩天的「土地公•做牙趴」酬神祝壽系列活動，活動詳情可至「桃園市土地公文化館」官網（https://www.taoyuantudigong.org.tw/）查詢。

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