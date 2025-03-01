丟錯恐挨罰6千！紙餐盒不能丟一般垃圾桶 1狀況除外

新北市環保局指出，紙餐盒屬「廢紙容器類」，不能隨手扔進一般垃圾桶，示意圖。（資料照）

2025/03/01 22:02

紙餐盒別亂丟！丟一般垃圾桶小心挨罰6千 洗淨、壓扁才

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕吃完便當後，紙餐盒都怎麼丟？新北市環保局近日發文指出，紙餐盒屬「廢紙容器類」，不能隨手扔進一般垃圾桶，而是得經過「洗淨、壓扁」才能回收，否則恐挨罰1200至6000元。

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新北市環保局近日在臉書粉專發文，針對民眾常見的疑問「吃完便當後紙餐盒該怎麼處理」給出明確解答；紙餐盒屬於「廢紙容器類」，絕對不能丟進一般垃圾桶，而是要回收。環保局指出，正確回收步驟是先倒掉殘渣，接著簡易沖洗去除油污，最後壓扁縮小體積，方便清潔隊的回收車處理。

環保局強調，紙餐盒雖可回收，但必須與一般紙類分開，獨立歸類在「廢紙容器類」。若民眾未按規定分類回收，可能違反《廢棄物清理法》，面臨1200元至6000元的罰款。此外，針對網友提問「若紙餐盒洗不乾淨該怎麼辦」，環保局回應，若經清理後仍有大量油脂或髒污、無法回收再利用，則可視為一般垃圾丟棄。

貼文曝光後，網友紛紛留言「自己帶餐具就好也不用擔心紙盒」、「交給回收車，但常看見最後也是整袋丟進垃圾車，感覺白分類了」、「是回收，但與紙類又不同。紙類有細分。塑膠類也有細分。但還是很多人不知道」。

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