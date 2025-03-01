為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丟錯恐挨罰6千！紙餐盒不能丟一般垃圾桶 1狀況除外

    新北市環保局指出，紙餐盒屬「廢紙容器類」，不能隨手扔進一般垃圾桶，示意圖。（資料照）

    新北市環保局指出，紙餐盒屬「廢紙容器類」，不能隨手扔進一般垃圾桶，示意圖。（資料照）

    2025/03/01 22:02

    紙餐盒別亂丟！丟一般垃圾桶小心挨罰6千 洗淨、壓扁才

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕吃完便當後，紙餐盒都怎麼丟？新北市環保局近日發文指出，紙餐盒屬「廢紙容器類」，不能隨手扔進一般垃圾桶，而是得經過「洗淨、壓扁」才能回收，否則恐挨罰1200至6000元。

    新北市環保局近日在臉書粉專發文，針對民眾常見的疑問「吃完便當後紙餐盒該怎麼處理」給出明確解答；紙餐盒屬於「廢紙容器類」，絕對不能丟進一般垃圾桶，而是要回收。環保局指出，正確回收步驟是先倒掉殘渣，接著簡易沖洗去除油污，最後壓扁縮小體積，方便清潔隊的回收車處理。

    環保局強調，紙餐盒雖可回收，但必須與一般紙類分開，獨立歸類在「廢紙容器類」。若民眾未按規定分類回收，可能違反《廢棄物清理法》，面臨1200元至6000元的罰款。此外，針對網友提問「若紙餐盒洗不乾淨該怎麼辦」，環保局回應，若經清理後仍有大量油脂或髒污、無法回收再利用，則可視為一般垃圾丟棄。

    貼文曝光後，網友紛紛留言「自己帶餐具就好也不用擔心紙盒」、「交給回收車，但常看見最後也是整袋丟進垃圾車，感覺白分類了」、「是回收，但與紙類又不同。紙類有細分。塑膠類也有細分。但還是很多人不知道」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播