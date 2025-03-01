明天收假日注意塞車！省道13路段易壅塞 客運還有超多座位

公路局預估明天省道有13處容易壅塞。（擷取自公路局官網）

2025/03/01 16:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（2日）是228和平紀念日連假最後一天，交通部公路局說明，明天要留意部分省道主要幹道、銜接國道路段和觀光風景區周邊道路塞車，也建議可搭客運，目前仍有許多座位。

公路局說明，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及台86線接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段）、台9甲線新店至烏來、台3線大溪等路段。

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公路局協調客運業者籌措足夠運能及視人潮機動增班，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有59.91％空位，東部國道客運尚還有74.00％空位，民眾可到各客運業者網站查詢，多加搭乘。

公路局也建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況與旅行時間資訊，及早因應避免壅塞。

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