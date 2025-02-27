馬公吉祥物「澎馬飛飛」票選抽獎 公民參與塑造城市新識別

馬公市吉祥物澎馬飛飛，公開票選抽獎。（記者劉禹慶攝）

2025/02/27 10:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市吉祥物「澎馬飛飛」票選活動自1月20日啟動以來，吸引5726人投票。今（27）日在馬公市公所3樓禮堂舉行公開抽獎，由市長黃健忠主持，並透過馬公市公所粉絲專頁同步直播，確保活動全程公開透明，讓市民共同見證。

黃健忠表示，城市品牌不僅僅是標誌，而是文化記憶與公共認同的展現。馬公市在這次票選中採取公民參與決策模式，不僅開放市民投票，也歡迎來訪旅客、澎湖居民及關心離島發展的群體表達意見，確保吉祥物形象反映最廣泛的地方認同。他強調，城市形象不應由少數人決定，而應透過集體參與形成共識，讓馬公的品牌價值源自每一位關心這座城市的人。

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為確保抽獎程序公平，全程採電腦隨機選號，並由政風室與法律顧問全程監督。經過嚴謹的抽選程序，5大獎項得主正式揭曉，包括PHILIPS 55型4K Google顯示器、HITACHI除濕機、SAMPO 20L微波爐、筋膜按摩槍與精美刀具組等豐富獎品，完整中獎名單將公告於馬公市公所官網及粉絲專頁，供所有參與者查閱。

隨著「澎馬飛飛」正式成為城市代表，市政團隊將推動吉祥物與觀光行銷、市政推廣、地方文創深度結合，使其不僅是活動象徵，更成為馬公市的品牌形象。黃健忠希望城市品牌的建立不僅止步於投票，而是持續深化與發展的過程。馬公市公所將持續透過開放、公民參與的模式，與市民共同攜手打造更具競爭力的城市品牌。

澎馬飛飛正式成為馬公市公所吉祥物，打造象徵品牌。（記者劉禹慶攝）

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