大學入學多元管道「特殊選才」 助學子圓夢

聖功女中高三生許鈺歆（左）、高嘉蔓（右）透過大學多元管道入學途徑找到前進目標。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/27 08:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學多元管道入學，聖功女中學生高嘉蔓透過「特殊選才」脫穎而出，成功錄取大學護理系理想志願，為學妹們樹立典範，亦為國內護理人才荒挹注新血。

就讀高三的高嘉蔓成功透過「特殊選才」錄取暨南大學護理學系，開啟通往醫療領域的大門。身為文組學生的她，選擇以此管道挑戰跨領域升學，希望將未來職涯與植物療癒結合，透過長期照護幫助長者找到生活的意義。

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在面試過程中，教授詢問她未來是否希望前往都會區或偏鄉實習。高嘉蔓坦言，自己來自經濟弱勢家庭，求學路上獲得校方、師長們與社會資源的幫助，因此希望回饋社會，未來投入偏鄉醫療服務。此外，她計畫考取「森林療癒師」資格，透過專業學習深化自身能力，將植物照護應用於長期照護領域。

另位正準備繁星推薦的高三生許鈺歆則對化學領域充滿熱忱。她回憶，自己自國二開始對理化產生濃厚興趣，成績表現一直優異，也加入該校化學人才培訓社，毅然決然選擇化學作為志向，並認為該領域不僅理論紮實，就業選擇也相對廣泛。

談及求學的過程，由於住在大內偏鄉區，許鈺歆選擇住宿就讀，並在學校資源的支持下持續精進。她表示，在與其他學校的同學交流後，發現學校教師願意隨時提供指導，甚至開放辦公室讓學生請教問題，這樣的學習環境讓她更加堅定自己的選擇。

她們也鼓勵學妹們，要選擇自己真正熱愛的科系，如此才能在未來的學習與職涯發展中保持熱情，持續精進專業能力，實現個人夢想。

聖功女中校長許佳涓表示，全力支持每位學生，不論是特殊選才、繁星推薦或其他升學途徑，關鍵在於學生能夠清楚了解自身興趣與優勢，並勇敢追求理想。

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