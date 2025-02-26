週四白天舒適早晚涼、北東有零星雨 2地區空品亮紅燈

週四中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。（資料照）

2025/02/26 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（27日）白天舒適，各地高溫約20至24度，南部局部地區可以到25、26度；受華南雲系持續東移，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。另外，受到環境風場影響，西半部污染物易累積，雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

中央氣象署預報，週四華南雲系持續東移，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行車用路請注意安全。

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溫度方面，週四早晚天氣較涼，各地低溫約14至17度，白天則較為舒適，各地高溫約20至24度，南部局部地區可以來到25、26度；澎湖全天15至18度、金門13至18度、馬祖10至14度。

天氣風險公司指出，週四持續受到華南雲系影響，但預估強度會減弱許多，環境風向轉為偏東至東南風，各地天氣轉多雲為主，山區附近及迎風面的東半部地區仍然會有零星短暫雨機會，隨著天氣轉好以後，氣溫將進一步回升1到3度。

紫外線指數部分，週四全台各縣市皆為「中量級」。

​空氣品質方面，週四高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

週四各地高溫約20至24度，南部局部地區可以到25、26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四全台各縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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