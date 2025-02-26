華航跟進了！台灣4大國籍航空搭機禁用行動電源

中華航空宣布3月1日起，航班航程中禁用行動電源。（取自華航臉書）

2025/02/26 17:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕南韓釜山航空1月疑因行動電源過熱起火，我國國籍航空陸續發布新管制措施。台灣虎航、星宇航空的既有規定，就是機上全程禁止使用行動電源；長榮航空昨天（25日）宣布3月1日起禁止使用，中華航空今天也跟進，也是3月1日起禁止使用。

南韓釜山航空1月疑因行動電源過熱起火，多間航空公司祭出相關管制規定，例如禁止乘客將行動電源放在座位上方行李架等。

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台灣虎航、星宇航空的現行規定，旅客可以手提行李方式帶行動電源上機，但全程禁止使用。星宇表示，機上都有充電插孔，空服員也會廣播提醒。虎航表示，會特別宣導提醒旅客，行動電源只能「隨身攜帶」，如手持、置於口袋等。

長榮航空昨天宣布，3月1日起，禁止航程中使用及充電行動電源與備用鋰電池。長榮航空提醒旅客，行動電源及備用鋰電池不得拖運，必須手提行李放置，避免擠壓或受損；登機之前先將設備充滿電量，多數機型座椅也提供AC插座及USB（Type A）充電孔，詳細規定參閱官網。

中華航空今天也宣布，為了飛航安全，3月1日起行動電源及備用鋰電池於華航航班全程禁止使用及充電。華航提醒旅客，搭機前先將設備充滿電量，行動電源跟備用鋰電池要隨身攜帶及妥善包裝。

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