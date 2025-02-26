李翔恩、曾竹慧及張粲禾留基隆就學 學測考出好成績

基隆高中李翔恩（右一）國中會考數學成績僅獲B，經3年努力大學學測4科考出54級分，而且學測數A取得前標。（基隆高級中學提供）

2025/02/26 12:51

〔記者盧賢秀／新北報導〕大學學科能力測驗成績揭曉，基隆高中數學實驗班李翔恩在國中會考數學成績僅獲得B，大學學測4科（國英數B+社）54級分，而且在學測數A取得前標。另外二信中學的曾竹慧及張粲禾國中會考成績可上北一女，卻留在基隆就學，大學學測考出任4科學測組合基隆最高分為59級分。

基隆高中李翔恩同學住在七堵區，對學習的執著與堅持，在這次學測數A取得前標的優異成績，同時他的校內繁星推薦維持1%的名次，展現了穩健的學習實力。

請繼續往下閱讀...

李翔恩說，國中到高中這幾年間，受新冠疫情影響深刻，他對藥學領域產生濃厚興趣，希望能透過專業學習，成為一名能幫助他人的人。

數學科從國中會考數學B的階段，經過導師連耿義培育，在高二時在2023 GMEC 數學菁英賽選拔賽中脫穎而出，榮獲銀牌獎項，經過3年的努力，最終在學測數A考取前標佳績，只要方法得當、堅持不懈，學習也能實現大幅進步。

另外，二信中學曾竹慧及張粲禾2人，國中會考成績都可以上北一女，但選擇留在基隆就學，結果任4科學測組考年最高分59級分，成為基隆的雙標竿。

曾竹慧及張粲禾表示，國中會考成績5A++能錄取北一女，決定留在基隆二信就讀。曾竹慧3年來完全沒有補習，她表示，憑藉的是主動學習及學校的資源協助，不僅學業保持名列前茅，也在資訊學科競賽、APCS資訊能力檢測、台大資訊之芽培訓計畫累積了豐富的歷程，她將以繁星推薦爭取就讀台灣大學資工系。

張粲禾說，通車時間不划算，就近讀高中不失競爭力又多了時間可運用，很早就立志當牙醫的她，在學校接受PBL訓練，還有廣設科專業老師指導素描雕塑，數理學科競賽更進軍全國賽，這些資源台北學校也難取得。

二信中學張粲禾（右）與曾竹慧（左）國中會考可以上北一女，選擇留在基隆，考出任4科學測組考年最高分59級分。（二信中學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法